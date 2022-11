„Rolnik szuka żony 9”. Klaudia i Valentyn rozwiali wątpliwości. „Jest ciężko”

Przed finałem 9. edycji „Rolnik szuka żony” pojawiły się wątpliwości, czy związek Klaudii i Valentyna przetrwał. Sama rolniczka podsycała zainteresowanie wokół tematu, wrzucając na swój Instagram mema, który sugerował, że już jest singielką. W czasie finału okazało się, że nic bardziej mylnego! Związek Klaudii i Valentyna rozwija się dalej.

„Rolnik szuka żony 9”. Klaudia i Valentyn rozwiali wątpliwości

W finałowym odcinku Klaudia miała też okazję spotkać się ze swoimi odrzuconymi kandydatami. W rozmowie z młodszym o 4 lata Konradem wyjaśniła, dlaczego mając wątpliwości w kwestii wieku, zdecydowała się go wybrać, a potem odrzuciła. – Ja cały czas was poznawałam na gospodarstwie, obserwowałam, widziałam, z kim mi się lepiej rozmawia, to proste. Ale ty też się bałeś tego wieku, że mogę być za stara – powiedziała. Odrzuceni kandydaci nie mają jednak żalu do rolniczki.

Przed kamerami Klaudia i Valentyn opowiedzieli też o swoim uczuciu. Okazuje się, że o ile wyznali już sobie miłość, o tyle jeszcze nie zdecydowali się ze sobą zamieszkać. Na razie żyją w związku na odległość i widują się tylko w weekendy. – Uczucia się rozwinęły, definitywnie. Ale cieszę się, że tak to wyszło. To, co się najbardziej obawiałem, to odległości, bo z doświadczenia wiedziałem, że to nie będzie łatwe. Nie jest łatwo, nie jest dalej łatwo, najgorsze są te pierwsze dni po spotkaniu, bo widzimy się co weekend, co drugi, ale ten pierwszy dzień po... Jest ciężko – powiedział.

– Można nazwać to miłością. Ja się śmieję, że ten finał będzie dla mnie na ślubnym kobiercu i tak, to będzie dla mnie finał – dodała Klaudia.

