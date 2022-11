Flip Chajzer komentuje doniesienia o swoich zaręczynach. To prawda?

Informacja o rozstaniu Filipa Chajzera z Małgorzatą Walczak pojawiły się w maju. Najpierw dziennikarz został przyłapany przez fotografów z tajemniczą blondynką, później matka jego syna opublikowała wymowny wpis, który szybko zniknął z sieci. Następnie głos zabrał prezenter „Dzień Dobry TVN”. Mimo że od razu podkreślił, że nie zamierza wylewnie komentować swojego życia osobistego, to potwierdził medialne doniesienia o rozstaniu z Walczak.

Chwilę po tym komunikacie Chajzer wyprowadził się z domu, ale też zaczął spotykać się z innymi kobietami. Najpierw jego uwagę przykuła Anna Jędrzejuk, a chwilę później postanowił związać się z tajemniczą Julią, którą poznał kilka miesięcy wcześniej. Gwiazdor nie ukrywał, że uczucie między nimi jest absolutnie magiczne. – Taka miłość może zdarzyć się tylko raz... na zawsze – zdradził w jednym z wywiadów.

Filip Chajzer oświadczył się nowej dziewczynie?

Wygląda na to, że para wiążę ze sobą przyszłość. Mają ze sobą nie tylko mieszkać, ale też planować ślub. Serwis Pudelek dotarł do informacji, że prowadzący „Dzień Dobry TVN” miał oświadczyć się wspomnianej Julii po niecałych dwóch miesiącach znajomości. Koledzy i koleżanki z pracy Chajzera mieli to potwierdzić.

Filip nie robi z tego tajemnicy. Jeszcze na urlopie pochwalił się w redakcji zaręczynami i przesłał kilku osobom zdjęcie, na którym szczęśliwa Julia pokazuje pierścionek zaręczynowy – powiedział anonimowy informator.

Na kolejny krok w związku dziennikarza wskazuje też jego wypowiedź po przefarbowaniu włosów. – Za każdym razem odwlekałem to w czasie. Ostatnio, jednak gdy byłem u fryzjera, powiedział: Filip to dzisiaj! I się na to zgodziłem. Moja narzeczona jest zachwycona tą metamorfozą – wyznał. Po medialnych doniesieniach o zaręczynach redakcja Plejady postanowiła skontaktować się z Filipem Chajzerem i zapytać, czy rzeczywiście oświadczył się swojej ukochanej Julii. – Nie będę się do tego odnosił – szybko uciął temat.

