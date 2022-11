Burgerownia o Gessler: Zero profesjonalizmu. Gwiazda odpowiedziała

Wszystko zaczęło się od postu burgerowni w Poznaniu, która znajduje się w jednej z galerii. Zarządzający kompleksem zaprosili Magdę Gessler na otwarcie FoodHallu, czyli miejsca, gdzie znajduje się kilka restauracji na jednej przestrzeni. Gwieździe „Kuchennych rewolucji” nie do końca przypadł do gustu lokal o wdzięcznej nazwie „GigaBuła”.

Pracownicy wspomnianej knajpy także nie byli usatysfakcjonowani wizytą restauratorki i całą sytuację opisali w długim poście. „Jeśli chodzi o Magdę Gessler, zawiedliśmy się strasznie... Bugera specjalnie ze Śląska przyjechał przygotować zwycięzca »Master Cheefa« – Mateusz Güncel, z którym współpracujemy od samego powstania pomysłu »Giga Buły«. Już na początku gdy Magda Gesler usłyszała nazwę »giga śmierdziel«, nasza super telewizyjna gwiazda od razu zaczęła grymasić. Burger leżał i czekał ponad 30 minut, zanim pani Magda go spróbowała… spróbowała to dużo powiedziane, ledwo skubnęła (edit: polizała) mięso i powiedziała po prostu – »do du**«, a na sam koniec poleciła innego burgera” – możemy przeczytać na Facebooku.

Lokal nazwał Gessler „nieprofesjonalną”. Restauratorka odpowiedziała

Pracownicy burgerowni podkreślili też, że Gessler nie przyłożyła się do testowania ich przysmaków. „Oprócz tego Pani Magda stwierdziła, że mięso nie jest przygotowywane na grillu, a tłuszczu – sądziliśmy, że kubki smakowe pani Magdy są w stanie rozróżnić tak istotny szczegół w burgerze. Na tym testy się zakończyły. Brak próby bułki, serów, sosów czy pozostałych dodatków”– dodali. Jej opinię nazwali „nierzetelnymi i praktycznie bez sensu”. „Zero profesjonalizmu. Cieszymy się, że nikt nie dostał z tacki” – podsumowali.

Co ciekawe, do kontrowersyjnej sytuacji postanowiła odnieść się Diva TVN, ale dopiero wywołana do tablicy przez jednego z internautów. „Jak tam »Giga Buła«?” – zapytał pod jednym z wpisów słynnej restauratorki. Gessler zdecydowała się odpowiedzieć krótko, ale dosadnie: To jest po prostu niedobre, a ja to próbowałam, kropka.

facebookCzytaj też:

Lara Gessler zdradziła, czy zamierza ochrzcić dzieci. Padły mocne słowaCzytaj też:

Doda pokazała ukochanego. Pochwaliła się zdjęciem z wakacji