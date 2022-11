Sylvester Stallone o stanie Bruce'a Willisa. „To strasznie smutne”

Do fanów Willisa jeszcze przed wydaniem sławnego doświadczenia docierały głosy, że aktor ma problemy ze zdrowiem i jest w słabej formie. Objawiało się to na przykład problemami z zapamiętywaniem dialogów. Po kilku nieprzechylnych komentarzach oraz publikacjach na temat ogólnej kondycji aktora, jego rodzina – córki, obecna i była żona wydały oświadczenie. Wówczas okazało się, że powodem sytuacji jest poważna choroba afazja. „W wyniku tego i po długim namyśle Bruce postanowił odejść od kariery, która tak wiele dla niego znaczyła” – czytamy w oświadczeniu. „Jest to naprawdę trudny czas dla naszej rodziny i doceniamy waszą nieustanną miłość, współczucie i wsparcie” – dodano.

Sylvester Stallone o stanie Bruce'a Willisa

Po wspomnianym oświadczeniu, które pojawiło się w marcu, żona aktora Emma Heming przyznała, że w takiej sytuacji najważniejszy jest balans w życiu. Od tamtej pory niewiele wiadomo o stanie Bruce'a Willisa. Dopiero w rozmowie z Hollywood Reporter. Sylvester Stallone wyjawił, jak ma się legenda kina.

Bruce przechodzi przez bardzo, bardzo trudny okres. Dlatego przebywa w odosobnieniu. Niemożność rozmawiania z nim mnie dosłownie zabija. To strasznie smutne – wyznał smutno.

Bruce Willis – kariera

Bruce Willis to jeden z najbardziej sławnych aktorów na świecie. Jest laureatem dwóch Złotych Globów i nagrody Emmy, którego znamy z hitów takich jak „Szklana pułapka”, „Ze śmiercią jej do twarzy”, „Pulp Fiction”, „Armageddon”, „Piąty element”, „Szósty zmysł” czy „Na wariackich papierach” – serialu, który był przełomowym w jego karierze.

Przez lata związany był z Demi Moore, z którą rozwiódł się w 2000 roku, jednak wciąż utrzymuje dobry kontakt. Wspólnie mają trzy córki: Rumer Glenn Willis, Scout LaRue Willis i Tallulah Belle Willis. Aktor ma też dwie córki z aktorką i modelką Emmą Heming, którą poślubił w 2009 roku – Mabel Ray i Evelyn Penn.

