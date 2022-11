Cleo odpowiada na krytykę jej coveru Kory. „Jestem zażenowana”

Cleo byłą jedną z gwiazd, która wystąpiła podczas jubileuszowego koncertu na 70-lecie Telewizji Polskiej. Gwiazda, która największą popularność zyskała dzięki tworzeniu utworów z Donatanem wykonała piosenkę „To tylko tango” z repertuaru Maanam. Podczas wydarzenia artyści „występowali” ze zmarłymi gwiazdami dzięki najnowszej technologii. W ten sposób próbowano imitować duety.

Cleo odpowiedziała na krytykę jej występu

Występ nie przypadł jednak wszystkim do gustu. Niektóre media i część widzów zarzuciło jej słabe wykonanie. Ogólnopolska rozgłośnia Radio Złote Przeboje opublikowała wpis, w którym krytycznie oceniła wykonanie Cleo. „Myślicie, że Kora przewraca się w grobie po tym duecie?” – mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych. To wyjątkowo zdenerwowało trenerkę „The Voice Kids”. Wokalistka opublikowała na Facebooku obszerny wpis, bezpośrednio zwracając się do medium. „Co chcieliście osiągnąć takim niemiłym wpisem? Włożyłam masę serca w ten występ i starałam się jak najlepiej okazać szacunek dla twórczości Kory” – zaczęła 39-latka. W dalszej części zarzuciła stacji radiowej prowokowanie hejtu. „Jestem zażenowana sytuacją, w której stacja radiowa grająca wielkie przeboje komunikuje się wpisami, chcąc wzbudzić negatywne emocje i prowokować hejt” – kontynuowała.

Na koniec wywodu Cleo również odniosła się do pamięci o Korze. „Z szacunku do Kory nie powinniście schodzić do tak taniego sposobu na pobudzanie aktywności fanów i promocje swoich materiałów w sieci. Nie zachowujcie się jak portale plotkarskie, po prostu grajcie muzykę” – podsumowała. Chwilę później celebrytka zwróciła uwagę, że chwilę po tej publikacji post radia zniknął.

W komentarzach fani Cleo pocieszali wokalistkę, że im występ przypadł do gustu. Poza tym wielu internautów podkreślało, że rozgłośnia nie zachowała się wobec celebrytki fair.

