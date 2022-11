Julia Wieniawa zachwyciła na premierze „Nie cudzołóż i nie kradnij”. Wycięcia w sukience zwracały uwagę

Julia Wieniawa jest stałą bywalczynią imprez i premier filmowych. Tym razem zagościła na premierze produkcji, w której zagrała. W „Nie cudzołóż i nie kradnij” wciela się w rolę nierządnicy Sandry, a na ściance zachwyciła swoją stylizacją.

Julia Wieniawa na premierze „Nie cudzołóż i nie kradnij”

Aktorka jest uważana za jedną z najlepiej ubranych gwiazd. Jej stylizacje zawsze są przemyślane, modne i świetnie dobrane do figury. Potem często są komentowane przez media, a także specjalistów z branży mody. Julia Wieniawa nieraz jest podawana jako przykład gwiazdy, która ubiera się na światowym poziomie. Jej najnowszy look również zrobił wrażenie. Na premierze filmu Julia Wieniawa postawiła na welurową kreację z mocnymi wycięciami. Sukienka miała krótki dół, który odsłaniał jej nogi, a także wycięcie, prezentujące płaski brzuch. Do tego kreacja była asymetryczna – miała tylko jeden długi rękaw. Patrząc na kreację aktorki, można odnieść wrażenie, że sukienka ma dwie odsłony – skromną i seksowną.

Na stylizację aktorki składała się także gładko zaczesana fryzura z potarganym kokiem na dole, srebrne sandałki oraz srebrna biżuteria.

Trzeba przyznać, że stylizacja Julii Wieniawy przyciągała wzrok. Zobaczcie w galerii, jak się prezentowała.

Czytaj też:

Joanna Opozda i Julia Wieniawa razem na zdjęciu. Nie tylko one się pogodziłyCzytaj też:

Julia Wieniawa odpowiedziała Paulinie Koziejowskiej. Nie przebierała w słowach