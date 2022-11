„Hotel Paradise”. Największe kłótnie i afery. Co się działo w programie?

W każdym sezonie „Hotel Paradise” sporo się dzieje! Każdy z uczestników chce wykorzystać swoje 5 minut, zwrócić na siebie uwagę i zostać zapamiętanym. Nie brakuje miłosnych intryg czy kłótni. Które z afer „Hotel Paradise” zapisały się w historii show?

„Hotel Paradise”. Największe kłótnie i afery

Z pewnością zapamiętany został Kuba Wójcik z „Hotel Paradise 3”. Budził wiele skrajnych emocji, bo był bardzo wulgarny i ciągle przeklinał. To nie wszystko. Gdy do „Hotel Paradise” wrócił Maurycy, Kuba od razu go zaatakował. Zaczął przeklinać, a potem sugerować, że zrobi sobie krzywdę. Do szału doprowadziła go wiadomość, że Luiza przebywa z Maurycym w singlówce. Chłopak wybił szybę w drzwiach do pokoju Maurycego i zaczął demolować hotelowe meble! Zaczął też straszyć Maurycego, że go pobije. – To była taka agresja, że ja się przestraszyłam, że ta osoba jest na tyle nieprzewidywalna, skoro wybiła szybę, rzuca krzesłami, wydziera się [...] no to jest toksyczne. Bo co, bo jest zazdrosny, że z kimś gadam? – mówiła wtedy Luiza. Następnego dnia Kuba pożegnał się z programem.

Wiktoria Gąsior z „Hotel Paradise 4” też z pewnością zapisała się w pamięci widzów. Wszystko przez to, że dziewczyna nie była akceptowana przez innych uczestników i padła ofiarą linczu. Nieraz była prowokowana przez kolegów do tego stopnia, że widzowie mieli dość oglądania jej nękania. Głos w tej sprawie zabrała nawet stacja TVN oraz Pan Lektor, który zapewnił, że Wiktoria miała zapewnioną pomoc, ale nie chciała z niej skorzystać. Z kolei po udziale w show Wiktoria Gąsior przyznała, że musiała zgłosić się na terapię. – Przez cały czas trwania Hotelu Paradise to wszystko tak mnie bolało, bo musiałam to przeżywać ponownie, że zamknęłam się w mojej „bańce”. W moim własnym świecie. Zamknęłam się na zawody. Nie myślałam o niczym innym. Nie oglądałam odcinków, wyłączyłam powiadomienia na Instagramie. Miałam dość. Przerosło mnie to. Zaczęłam pracę nad sobą. Nad moimi emocjami. Dziś mówię wprost – wychodzę na prostą. Próbowałam wielu metod. Szukałam pomocy wszędzie – pisała Wiktoria na Instagramie i dziękowała swoim fanom za wsparcie.

Kłótnie w „Hotel Paradise” nie są niczym nowym i są tam na porządku dziennym. W 5. sezonie doszło do kłótni między Klaudią a Karoliną. Produkcja zorganizowała uczestnikom zabawę, podczas której mieli odpowiadać na wylosowane pytania i wskazywać osoby, do których opisy najbardziej pasują. Gdy Karolina miała wskazać, kto jej zdaniem zdradziłby przyjaciela, to podeszła do swojej przyjaciółki Klaudii! Dziewczyna była w szoku. Karolina wyjaśniła wtedy, że usłyszała od Elizy, że jej nie ufa. Klaudia udawała, że nic takiego nie mówiła lub tego nie pamięta. Wtedy Karolina z płaczem wybiegła z pokoju, a za nią poszła Dominika. Działo się! Klaudia płakała, mówiąc, że nie pamięta takich słów, Karolina uznała, że powinny wyrzucić Elizę, a wtedy Eliza również zaczęła płakać.

W 5. sezonie doszło też do innej afery, a mianowicie intymnego zbliżenia. Może nie byłoby to dla widzów nic dziwnego, w końcu już przyzwyczaili się do takich sytuacji w programach rozrywkowych, ale emocje wzbudził fakt, że do zbliżenia doszło pomiędzy Kubą i Oliwią, już pierwszej nocy, gdy zostali parą. Mało tego. Uczestnicy uprawiali seks tuż po tym, gdy z programem pożegnała się Domi, która chwilę wcześniej była zarówno przyjaciółką Oliwii, jak i dziewczyną Kuby. Widzowie byli oburzeni, że oboje dopuścili się zdrady! W końcu uczestnicy postanowili zabrać głos w tej sprawie. Kuba przyznał, że sytuacja nie była łatwa, ale nie ma wyrzutów sumienia, natomiast Oliwia opublikowała długi wpis. – Od początku, gdy weszłam do hotelu, miałam tylko go w głowie. Niestety nasze drogi musiały się rozejść na siłę, jak każdy wie, a jak nie to przypomnę, że zostaliśmy rozbici. Wtedy też doszło do mnie, że to nie jest sielanka, tylko gra. Chcesz, to walcz. Wybierz, czy jesteś lwem, czy owca. A to już w Twoich rękach pozostanie, jak dalej się ta gra potoczy, jaką strategię wybierzesz. Widocznie tak musiało być. Mieliśmy kłótnie i to sporo kłótni, ale to one pokazały, że nam nadal w jakimś stopniu zależy na sobie. Że coś nas ciągnie. Czas pokazał, co los miał dla nas zaplanowane. Niczego nie żałuję. Wszystko jest zapisane w gwiazdach. Zawsze coś dzieje się po coś – napisała. Ostatecznie okazało się, że było warto – para do tej pory jest razem.

Obecnie trwa 6. sezon „Hotel Paradise”, który już dostarcza sporo emocji. Do tej pory największe intrygi snuje Hania, która ostatnio chciała pozbyć się z programu Moniki i to za wszelką cenę! W intrygę próbowała już wciągnąć swoją przyjaciółkę, Angelikę. – Angie, musimy to wygrać, nie może tego wygrać Monia. Bo jak ona dostanie szansę wy******a kogoś, to wiesz, kto leci od razu. Ona się nie będzie pie*****ć – mówiła. Jej zachowanie oburzyło widzów, którzy wprost pisali w komentarzach, że Hania jest „podła”.

