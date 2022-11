„Hotel Paradise 6”. Monika i Mikołaj są parą? Klaudia El Dursi dała widzom do myślenia

Finał „Hotel Paradise 6” coraz bliżej. Fani z zapartym tchem czekają, by dowiedzieć się, jak dalej potoczyły się losy par. W programie wyłoniły się dwie relacje, które mają szansę przetrwać: Grzegorza i Magdy, a także Angeliki i Davida. Zaciekawienie budzi też związek Moniki i Mikołaja.

Początkowo Mikołaj był związany z Hanią, która odpadła z programu, a potem do niego wróciła. Dziewczyna zaczęła snuć intrygi przeciwko Monice, co nie spodobało się widzom programu. Co jednak ciekawe, Klaudia El Dursi w rozmowie z serwisem Party.pl ubolewała, że Mikołaj i Hania rozstali się.

– Na początku byłam bardzo rozczarowana, że Mikołaj się rozstał z Hanią. Długo wierzyłam, że to jeszcze się naprawi i oni wrócą do siebie ale okazuje się, że przyjaźń Moniki i Mikołaja też fajnie się rozwija, aczkolwiek zastanawiam się czy jedna strona może trochę nie chce bardziej. To chyba widać – powiedziała.

W nowej rozmowie została też zapytana, jak po finale potoczyły się losy Mikołaja i Moniki. Co powiedziała?

„Hotel Paradise 6”. Monika i Mikołaj są parą?

Dziennikarka Party.pl wprost postanowiła spytać Klaudię El Dursi, czy po programie Mikołaj i Monika stworzyli parę, czy może jednak Hani udało się odbić chłopaka rywalce? Prowadząca show nie ukrywała, że zna prawdę, ale... nie chciała jej ujawnić, żeby nie psuć widzom zabawy. Jej reakcja na pytanie sporo jednak mogła im ujawnić i na pewno dała do myślenia.

Dziennikarka nawiązała do wcześniejszej rozmowy z Klaudią El Dursi, mówiąc, że „na początku relacji musi być to wow”. Prowadząca zrobiła dwuznaczną minę i podkreśliła: – Tego się trzymajmy.

Trudno powiedzieć, co oznacza odpowiedź Klaudii El Dursi. Widzowie z pewnością mogą ocenić, czy na początku relacji Moniki i Mikołaja było to „wow”, które pozwoliło im przetrwać jako parze. Szczegóły z pewnością poznamy podczas wielkiego finału „Hotel Paradise 6”.

