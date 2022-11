Misheel Jargalsaikhan grała Zosię w „Rodzinie zastępczej”. Co dziś robi i jak się zmieniła?

Misheel Jargalsaikhan zdobyła popularność dzięki roli Zosi w „Rodzinie zastępczej”. W produkcji grała aż 8 lat i choć wszyscy spodziewali się, że z aktorstwem zwiąże swoją przyszłość, tak się nie stało. Nie zrezygnowała jednak w pełni z show-biznesu i od czasu do czasu daje o sobie przypomnieć. Nawet niedawno Misheel Jargalsaikhan parę razy wystąpiła w programach rozrywkowych, zagrała nawet w jednym serialu, zdarza się jej też pojawić na salonach. Co u niej teraz słychać i jak się zmieniła?

Misheel Jargalsaikhan nie została aktorką. Czym się zajmuje?

Misheel Jargalsaikhan urodziła się 9 listopada 1988 w Ułan Bator w Mongolii. W rozmowie z magazynem „Viva!” mówiła, że do Polski przyjechała wraz z rodziną w 1991 roku, bo jej mama, która jest lekarką, dostała tu trzyletni kontrakt w szpitalu. Początkowo rodzina Misheel Jargalsaikhan planowała wyprowadzić się do USA, ale życie w Polsce spodobało się jej. Najpierw mieszkali na Pomorzu, a potem przeprowadzili się do Warszawy, gdy Misheel zaczęła grać w „Rodzinie zastępczej”.

– Pojechałam z mamą na casting do Warszawy. Przyszło mnóstwo dzieci, nie tylko pochodzenia polskiego. Wydaje mi się, że produkcji zależało, aby serial był nie tylko rozrywką, ale miał też walor edukacyjny. Zatrudniono mnie i Olę Szwed. Konkurowałyśmy o rolę Zosi, która w założeniu miała być niebieskooką sepleniącą blondynką – wspominała w wywiadzie dla „Vivy!”.

Misheel Jargalsaikhan nie zdecydowała się jednak zostać aktorką. Zamiast szkoły teatralnej wybrała medycynę i tym samym poszła w ślady swojej mamy i babci. Jesienią 2007 roku wyjechała na studia do Wrocławia, a jej postać w „Rodzinie zastępczej” – do Kanady.

Po zakończeniu studiów zajęła się medycyną naturalną. Leczy masażem i akupunkturą. – Mama jest internistką, ale po specjalizacji wybrała drogę medycyny naturalnej. Tak jak moja babcia – powiedziała.

Zdaniem Misheel Jargalsaikhan, akupunktura pozwala redukować stres i obniżyć napięcia. Z jej usług korzysta m.in. Monika Mrozowska, która wcielała się w rolę Majki Kwiatkowskiej w „Rodzinie zastępczej”. – Grzecznie dam się jej nakłuwać igłami, bo ból pleców bywa naprawdę dokuczliwy i trudno wierzyć, że po prostu sam przejdzie – mówiła w rozmowie z tygodnikiem „Świat & ludzie”.

Misheel Jargalsaikhan nie zrezygnowała jednak z show-biznesu. Po latach przerwy zagrała w serialu „Wmiksowani.pl” w 2016 roku. W latach 2021-2022 grała w „BrzydUli 2” jako Yu Phan. Na swoim koncie ma też udział w programach rozrywkowych – w 2015 roku wystąpiła w „Celebrity Splash!”, a rok później zatańczyła w „Tańcu z Gwiazdami” u boku Jana Klimenta i zajęła z nim 3. miejsce.

