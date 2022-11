Aaron Carter nie żyje. Gwiazdy żegnają piosenkarza. „Jako nastolatka bardzo cię kochałam”

Wiadomość o śmierci 34-letniego piosenkarza obiegła światowe media w ubiegłą sobotę, 5 listopada.

Carter został znaleziony martwy w swoim domu w stanie Kalifornia. Nieoficjalnie, jego zwłoki znajdowały się w wannie. Organy ścigania nie poinformowały dotychczas, co było przyczyną śmierci.

Aaron Carter. Jak przebiegała jego kariera?

Aaron był młodszym bratem Nicka, członka zespołu Backstreet Boys. On również związał się z branżą muzyczną. Opublikował swój debiutancki album – zatytułowany po prostu „Aaron Carter” – w 1998 r., czyli mając zaledwie dziesięć lat.

Drugi krążek, „Aaron's Party”, ukazał się w 2000 r. Już w następnym roku ukazał się trzeci album „Oh Aaron”, a w 2002 r. – „Another Earthquake”. W 2017 r. światło dzienne ujrzał minialbum „Love”.

W 2009 r. Carter uczestniczył w popularnym programie Dancing with the Stars. Jego partnerką była Karina Smirnoff, z którą zajął piąte miejsce.

Aaron Carter zmagał się z problemami psychicznymi

W ostatnich latach piosenkarz był zmuszony odwoływać kolejne koncerty. W 2019 r. ujawnił, że zmaga się z wieloma problemami natury psychicznej. Chodziło o zaburzenia osobowości, schizofrenię, napady paniki i depresję maniakalną.

W tym samym roku jego brat wystąpił do sądu o zakaz zbliżania się do niego Aarona. Powodem były rzekome groźby pod adresem żony Nicka. „Nigdy nie miałem myśli dotyczących tego, że chcę komuś zrobić krzywdę, nie mówiąc już o odebraniu komuś życia” – skomentował na Twitterze Aaron Carter.

Poruszający wpis byłej dziewczyny Aarona Cartera

W mediach społecznościowych co rusz pojawiają się kolejne pożegnania Aarona ze strony jego współpracowników i gwiazd amerykańskiego show-biznesu.

Wśród nich znalazła się aktorka i piosenkarka Hilary Duff. To była dziewczyna Aarona. Para spotykała się od 2000 r. i tworzyła związek przez trzy lata.

„Jest mi niezmiernie przykro, że życie było dla Ciebie tak trudne i że musiałeś się z tym zmagać na oczach całego świata. Miałeś urok, który był absolutnie czarujący... Chłopcze, jako nastolatka bardzo cię kochałam. Przesyłam wyrazy miłości dla Twojej rodziny. Odpoczywaj w spokoju” – napisała Duff.

„Sława w młodym wieku częściej stanowi przekleństwo”

Przedwcześnie zmarłego muzyka pożegnali również m.in. członkowie zespołu New Kids On The Block.

„Jesteśmy zszokowani i zasmuceni nagłym odejściem Aarona Cartera. Przesyłamy modlitwy do rodziny Carterów. Spoczywaj w pokoju, Aaron” – czytamy we wpisie na Twitterze.

„Sława w młodym wieku częściej stanowi przekleństwo niż błogosławieństwo, a przetrwanie nie jest łatwe. Spoczywaj w pokoju, Aaron” - skomentowała na Twitterze Diane Warren, popularna w Stanach Zjednoczonych kompozytor muzyki pop i country.

