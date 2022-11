Chcesz to obejrzeć? Musisz się pospieszyć! Netflix usuwa te tytuły w listopadzie

Co miesiąc Netflix dodaje do swojej oferty masę filmów, seriali i programów. W listopadzie do serwisu trafi prawie 30 nowych produkcji. Jednocześnie niestety platforma pozbywa się części produkcji. Już 1 listopada usunięta została masa świetnych filmów, w tym: „Sekstaśma”, „Legenda Zorro”, „Klan urwisów”, „Steve Jobs”, „303. Bitwa o Anglię”, „Teoria wszystkiego”, „Big Lebowski”, „Ze śmiercią jej do twarzy”, „Gnijąca panna młoda”, „Egzorcysta”, „Noce w Rodanthe” czy „Siódmy znak”. Do końca miesiąca czekają nas kolejne pożegnania. To lista filmów, seriali i programów, które zostaną usunięte w listopadzie z Netflix.

„Slender Man” – 10 listopada



Historia wysokiej istoty z nienaturalnie długimi ramionami i rozmazaną twarzą, która rzekomo jest odpowiedzialna za zniknięcia niezliczonej liczby dzieci i nastolatków.



„Spider Man: Homecoming” – 15 listopada



Peter Parker pod okiem swojego mentora Tony'ego Starka stawia czoło niebezpiecznemu przestępcy Vulture'owi, który stanowi zagrożenie dla najbliższych Spider-Mana.



„Dead Silence” – 16 listopada



Gdy żona Jamiego zostaje brutalnie zamordowana, mężczyzna udaje się do rodzinnego miasteczka, by rozwiązać zagadkę śmierci ukochanej. Odpowiedzi szuka w starych zabobonach o złej brzuchomówczyni i jej lalkach.



„Doomsday” – 16 listopada



Kiedy śmiercionośny wirus pustoszy Wielką Brytanię, major Eden Sinclair wraz z załogą wyrusza na poszukiwanie lekarstwa.



„Turbo” – 16 listopada



Zmutowany ślimak, Turbo, ma szanse spełnić swoje marzenie i zostać mistrzem Formuły 1.



Saga „Bourne” – 16 listopada



Jason Bourne w wyniku wypadku traci pamięć. Wszystko wskazuje na to, że był członkiem tajnego programu CIA.



„Nad morzem” – 16 listopada



Roland i Vanessa próbują zakończyć kryzys małżeński.



„Gliniarz w przedszkolu 2” – 16 listopada



Agent FBI zatrudnia się w szkole jako przedszkolanka, aby odzyskać skradzione dane.



„Ouija: Narodziny zła” – 16 listopada



Kobieta z dwiema córkami przeprowadza się do nowego domu. Wśród starych rzeczy rodzina znajduje stolik spirytystyczny.



„Noc oczyszczenia: Anarchia” – 16 listopada



Podczas Nocy Oczyszczenia cztery osoby stają się celami żądnych krwi morderców. W przetrwaniu na ulicach Los Angeles pomaga im tajemniczy mężczyzna pragnący wyrównać własne rachunki za krzywdę z przeszłości.



„Kochanice króla” – 16 listopada



Dwie siostry Boleyn, Anna i Maria, walczą o względy jednego mężczyzny - króla Henryka VIII.



„Raj dla par” – 16 listopada



Cztery pary przyjaciół przechodzących kryzys w związku wybierają się na wspólne wakacje, aby rozwiązać swoje problemy.



„Idealny facet” – 16 listopada



Nastoletnia Holly często się przeprowadza, więc obmyśla plan, aby zamieszkać gdzieś na stałe.



„Diabelska plansza Ouija” – 16 listopada



Kiedy grupa nastolatków bawi się tablicą do wywoływania duchów, sprowadza na siebie nadprzyrodzone siły.



„Zwierzęta nocy” – 16 listopada



Właścicielka galerii otrzymuje powieść autorstwa byłego męża. Kobieta jest porażona brutalnym thrillerem, w którym odnajduje nawiązania do swojej przeszłości.



„Ex Machina” – 16 listopada



Po wygraniu konkursu programista jednej z największych firm internetowych zostaje zaproszony do posiadłości swojego szefa. Na miejscu dowiaduje się, że jest częścią eksperymentu.



„Jarhead 3: Oblężenie” – 16 listopada



Grupa komandosów ochrania amerykańską ambasadę na Bliskim Wschodzie.



„Tłumaczka” – 16 listopada



Pracująca dla ONZ tłumaczka podsłuchuje rozmowę o planowanym zamachu na przywódcę jednego z państw afrykańskich.



„Hellboy: Złota armia” – 16 listopada



Hellboy musi stawić czoła zbudzonej przez okrutnego księcia armii niepokonanych bestii. Pomogą mu w tym przyjaciele o paranormalnych zdolnościach.



„Safe House” – 16 listopada



Młody agent musi zadbać o bezpieczeństwo uciekającego przed wrogami Tobina Frosta – największego zdrajcy CIA. Gdy kryjówka zostanie zaatakowana, będą musieli współpracować, by przeżyć.



„Don't Let Go” – 16 listopada



Po dziwnym i przerwanym połączeniu Jack udaje się do domu bratanicy, gdzie odkrywa, że została zamordowana. Kilka dni później mężczyzna odbiera telefon od zmarłej dziewczyny.



„Z kamerą u Kardashianów”, sezony 7 i 8 – 17 listopada



Codzienne życie ekscentrycznej rodziny Kardashianów mieszkającej w Los Angeles.



„Piksele” – 18 listopada



Prezydent USA powołuje ekspertów od gier wideo do walki z obcymi, którzy zaatakowali Nowy Jork.



„Dziewczyny ze Lwowa”, sezony 1-4 – 25 listopada



Cztery Ukrainki przyjeżdżają do Polski, aby znaleźć pracę oraz ułożyć sobie życie.Czytaj też:

