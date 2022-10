Joanna Opozda pokazała twarz synka! Do kogo jest podobny?

Joanna Opozda od czasu rozstania z Antonim Królikowskim skupia się tylko na macierzyństwie. Celebrytka niedawno wyznała, że mimo rozpadu związku z ojcem swojego dziecka, nie czuje się samotna.

Opozda i Królikowski rozstali się jeszcze przed narodzinami ich synka Vincenta. Na jaw wyszło, że aktor znalazł nową miłość i zdradzał aktorkę. Gwiazdor zadurzył się w tajemniczej Izabeli, która miała być sąsiadką jego żony. Na początku celebryta ukrywał się z nowym uczuciem, ale obecnie zapewnia o jego sile. Wyznał też, że nie tylko nie mieszkał z Opozdą, ale też nie do końca czuł się przekonany do małżeństwa.

Celebrytka nie zostawiła tych rewelacji bez odpowiedzi. Podkreśliła, że ona, mimo że nie jest w żadnej relacji, to nie czuje się samotna. Przyznała też, że nie narzeka na brak miłości, kiedy zapytano ją, czy jest gotowa na nowe uczucie. – Ja nawet się nad tym nie zastanawiam. Nie mam czasu. Zresztą, ja mam nową miłość. Jest nią mój syn i ona w zupełności mi wystarcza. Nie czuję się samotna – powiedziała. Dodała, że nie do końca jeszcze poradziła sobie z całą sytuacją. – Zawiodłam się bardzo na miłości. Muszę przepracować pewne rzeczy, żeby na nowo się otworzyć. To nie jest odpowiedni czas – relacjonowała.

Joanna Opozda wreszcie pokazała twarz Vincenta. Jak wygląda?

Joanna Opozda obecnie jest bardzo aktywna zawodowo, ale spełnia się też jako mama. Na jej koncie na Instagramie znajdziemy masę zdjęć małego Vincenta. Na kadrach widzimy szczęśliwą aktorkę i malucha na wakacjach, spacerach i wycieczkach po Polsce. Jednak na każdej fotografii twarz maluszka była zakryta emotikoną. Teraz Opozda zrobiła wyjątek i pokazała fragment synka Królikowskiego. Fani wreszcie mogli zobaczyć jego spojrzenie oraz usta. „Kolejna nieprzespana noc za nami” – napisała rozbawiona gwiazda.

Przyjaciele z branży nie kryli zachwytu. „Jaki pyszczek! I te usteczka” – napisała Sara Boruc. Kilka rad udzieliła celebrytce Ewa Minge. „Kochanie, wpierw nie śpisz, bo trzeba przytulić, później nie śpisz, bo… a później nie śpisz, bo i tak do końca życia, będąc matką dzieci, zabierają nam trochę snu. Z różnych powodów, ale głównie z powodu naszej miłości i troski o ich życie, szczęście. Ciotka kocha chłopaka” – podkreśliła. Głos zabrał też Mateusza Banasiuk: Bądź dzielna.

