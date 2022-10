Joanna Przetakiewicz opowiedziała o chorobie męża. „To zmienia na zawsze”

Joanna Przetakiewicz przez dłuższy czas była znana głównie jako żona Jana Kulczyka oraz założyciela ekskluzywnej sieci butików La Mania. Ostatnio jednak udziela się jako aktywistka i zachęca kobiety do inwestowania w siebie oraz walczenia o równouprawnienie. Teraz celebrytka udzieliła obszernego wywiadu serwisowi Pudelek.

Przetakiewicz o rozbiciu małżeństwa Kulczyków

W rozmowie z Michałem Dziedzicem Joanna Przetakiewicz wyznała, że to ona była powodem rozpadu małżeństwa Jana i Grażyny Kulczyków. Przyznała ponadto, że po wielu latach była żona miliardera postanowiła jej to wybaczyć. Jan Kulczyk i Joanna Przetakiewicz poznali się w 2003 roku, kiedy miliarder jeszcze był w związku ze swoją żoną, z którą miał dwoje dzieci – Sebastiana oraz Dominikę. W 2005 roku Kulczyk rozwiódł się z poprzednią wybranką i przez kolejne 10 lat tworzył związek z celebrytką. Rozstali się w 2013 roku, dwa lata przed śmiercią Jana Kulczyka.

– To był armagedon. Umówmy się, że to była sytuacja szalenie trudna i przykra. Bo prawdą jest i nie mam co tu ukrywać i opowiadać bajek, że to z mojego powodu tak się stało (...). Nie mam zamiaru udawać świętej i mówić, że to w ogóle nie jest moja wina. To była tak wielka miłość z mojej strony, że ona mimo wszystko była o wiele silniejsza niż wyrzuty sumienia, które miałam. Było mi przykro z powodu tej całej sytuacji. Była to smutna sytuacja, to jest rodzinna tragedia – powiedziała Przetakiewicz.

Joanna Przetakiewicz otwiera się na temat choroby męża

Joanna Przetawicz została zapytana, czy miliarder zabezpieczył ją finansowo do końca życia. Celebrytka odpowiedziała, że „w jego mniemaniu tak”. Założycielka marki La Mania opowiedziała też o chorobie swojego obecnego męża Rinke Rooyensa. Producent na początku roku miał ciężkie zapalenie płuc. Mimo że doszedł już do siebie, to projektantka smutno wspomina tamten czas. Trudne doświadczenia sprawiły, że para jeszcze bardziej się do siebie zbliżyła. – Takie wydarzenie zawsze zostawia po sobie jakiś ogromny ślad, bo to nie jest zwykła historia, która trwa tydzień czy kilka dni. To jest coś, co cię zmienia na zawsze. To jak nas to zmieniło to to, że my wiemy, że zawsze możemy na siebie liczyć. On wie, że zawsze może na mnie liczyć. To na pewno – powiedziała Przetakiewicz.

