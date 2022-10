Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Szulcowie milionerami – jak zareaguje rodzina i znajomi?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3512.?

Żaneta i Wojtek odbierają wygraną – 3 miliony złotych. Postanawiają poinformować rodzinę – w pierwszej chwili wydaje się, że na Mani i Kopciowej nie robi to żadnego wrażenia. Natomiast piekielne wrażenie robi to na Monice i Damianie. Szulcowie kompletnie nie takich emocji się spodziewali.

Matka Kolendy widzi, jak Kamil odwozi Annę do domu. Sugeruje córce, że Hoffer byłby… idealnym ojcem jej dziecka. Tymczasem Żbik nakłania aresztowanego Szarka, żeby powiedział prawdę o przemycie narkotyków – musi ją znać, jeśli ma go wybronić! Zuza i Bogdan docierają do partnerki Szarka. Jagoda mówi, że się ukrywa, bo ktoś włamał się do jej mieszkania.

Joanna robi co może, by wesprzeć Bogdana, który zamartwia się tym, że firma Zuzy może splajtować. Jej stres zauważa zaprzyjaźniony klient kliniki – Marcin proponuje wizytę w jego stadninie i przejażdżkę konną. Na miejscu Bergowa jest świadkiem kłótni Marcina z bratem, który grozi mu sprzedażą stadniny.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

