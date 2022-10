Dawid Podsiadło chce dokonać apostazji. „Nie piętnuję wiary, tylko hipokryzję”

W ostatnich latach liczba apostazji rośnie, choć oficjalnie nie wiadomo, ile dokładnie osób wystąpiło z Kościoła w Polsce. Wiadomo jednak, że do tego grona dołączy Dawid Podsiadło. Muzyk przyznał w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim w Onecie, że wkrótce dokona apostazji. – Udało mi się zdobyć akt chrztu i teraz jak będę w rodzinnych stronach i wygospodaruję czas na to, to poprosiłbym o tę apostazję. Nie chcę zaburzać statystyk i korzystać z przywilejów organizacji, z którą niewiele mnie łączy – wyjaśniał.

– Mam problem z instytucją, a nie z wiarą. Wszyscy widzimy kolejne mnożące się przypadki pedofilii, wtrącanie się w sprawy polityczne, światopoglądowe. Nie piętnuję wiary, tylko hipokryzję. "Post" był reakcją na głęboko umoralniające — właśnie w kontekście wartości i wiary — postawy prezentowane przez różne osoby, które na co dzień same mają spore braki w moralności — tłumaczył Podsiadło.

Znani apostaci mówią głośno o swoich powodach

Niektórzy znani apostaci o swoim wystąpieniu z Kościoła katolickiego mówili głośno. Piosenkarka Margaret tłumaczyła, że „przeraża ją to, jak bardzo poznawanie własnego ciała było i jest stygmatyzowane” i między innymi dlatego dokonała apostazji. "Nie występuje z kościoła z powodu żadnego konkretnego zdarzenia. Jestem osoba niewierząca i za fair konsekwencje tego, uważam wypisanie się z grupy do której już nie należę" – wyjaśniała.

Do apostazji nie raz zachęcała Klaudia Jachira, która z Kościoła wystąpiła już kilka lat temu. – Zdecydowałam się na to, ponieważ nie chciałam być ujmowana w kościelnych statystykach – podkreślała parlamentarzystka. O swojej apostazji mówili również m.in. dziennikarka Anna Dziewit-Meller, pisarz Jacek Dehnel, aktor Artur Barciś, Adam Nergal czy Maryla Rodowicz.

