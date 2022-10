Małgorzata Socha wreszcie pierwszy raz pokazała córki. Fani uważają, że Zosia i Basia są do niej podobne

Do tej pory Małgorzata Socha należała do grona gwiazd, które chronią swoją prywatność. Na Instagramie nigdy nie pokazywała twarzy swoich dzieci, a fani mogli zobaczyć ewentualnie jedynie ich plecy. Teraz to się zmieniło! Najpierw wrzuciła zdjęcie synka Stanisława. Teraz z kolei przyszedł czas na publikację fotografii z córkami – 9-letnią Zosią i 5-letnią Basią.

Małgorzata Socha wreszcie pierwszy raz pokazała córki

Gwiazda serialu „Przyjaciółki” postanowiła otworzyć się przed fanami i zrelacjonowała, jak wyglądała jej niedziela, którą spędziła w rodzinnym gronie. Ku zaskoczeniu wszystkich, aktorka opublikowała zdjęcie z córkami. Na fotografii po raz pierwszy wyraźnie widać ich twarze!

Niedziela udana! Rodzina, przyjaciele i …..wyrośnięty sernik własnej roboty – napisała Małgorzata Socha.

instagram

Na liczne komentarze fanów gwiazda nie musiała długo czekać. Internauci zaczęli komplementować jej córki, twierdząc, że są bardzo do niej podobne. Głos zabrały też inne osoby związane z show-biznesem.

Piękny sernik i cudne dziewczyny – napisała Anna Kalczyńska.

Córeczki już wyrosły podobne do pięknej mamy – napisała jedna z fanek.

Sernik sernikiem, ale córeczki pani są śliczne i jakie podobne do pani – dodała inna.

Wcześniej, gdy z okazji 4. urodzin synka Małgorzata Socha pokazała jego twarz, internauci byli podzieleni. Jedni uważali, że wdał się w znaną mamę, inni twierdzili, że jest podobny do taty, Krzysztofa Wiśniewskiego.

instagramCzytaj też:

„Przyjaciółki” wróciły na plan. Co się wydarzy w 19. sezonie? Wiemy, kto dołączył do obsadyCzytaj też:

„Przyjaciółki”. Już dziś premiera nowego sezonu. Co czeka widzów?