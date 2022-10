„Hotel Paradise 6”. Anastazja i Dawid imprezowali u Mikołaja. Następny poranek też spędzili razem

„Hotel Paradise 6” wciąż można oglądać na ekranach TVN7, ale uczestnicy już wrócili do domów. Teraz widzowie czujnie obserwują ich profile na Instagramie, licząc, że odkryją, kto kontynuuje swój związek po programie. Ostatnio Anastazja dała im do myślenia. Na swój profil wrzuciła mnóstwo zdjęć, które mogą świadczyć o tym, że nawiązała bliższą relację z Dawidem!

„Hotel Paradise 6”. Anastazja i Dawid imprezowali razem u Mikołaja

Serwis Party informuje, że na instagramowym profilu Anastazji pojawiło się sporo zdjęć z imprezy urodzinowej Mikołaja. Uczestniczka „Hotel Paradise 6” świetnie się tam bawiła i to głównie u boku Dawida! Chętnie pozowała do zdjęć, tuląc się do swojego programowego partnera. To jednak nie wszystko, bo analizując zdjęcia uczestników, można zauważyć, że nie tylko wspólnie imprezowali, ale także spędzili potem razem poranek i cały kolejny dzień.

Party.pl zwraca też uwagę, że Anastazja odpowiedziała na pytanie internautów, czy po programie widziała się z Igorem i z którym z chłopaków ma lepszy kontakt. Jej odpowiedź również daje do myślenia.

Widziałam się z Igorem po programie. Czy mam lepszy kontakt z Dawidem czy z Igorem? Wiecie, nie mogę tego jeszcze zdradzić, bo program się nie skończył, więc jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. Ale na pewno po programie opowiem wam kilka ciekawych rzeczy – jak to wyglądało, jak to wygląda i z kim mam lepszy kontakt – powiedziała.

Przypomnijmy, że w „Hotel Paradise 6” Anastazji wpadł w oko Igor i to właśnie z nim chciała tworzyć parę. Niestety, chłopak odszedł z show, a Anastazja zaczęła być z Dawidem. Wydawało się jednak, że traktuje go wyłącznie jako przyjaciela. Zapewne niedługo się dowiemy, czy po programie faktycznie coś się w tym temacie zmieniło.

Czytaj też:

