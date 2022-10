Misiek Koterski i Marcela Leszczak nie mieszkają razem? Celebrytka wyjawiła prawdę

Związek Miśka Koterskiego i Marceli Leszczak należy do bardzo burzliwych. Celebryci mieli w swojej relacji wiele wzlotów i upadków. Wszystko diametralnie się zmieniło, kiedy rodzice małego Fryderyka postanowili się rozstać na początku 2021 roku. Gwiazdor bardzo szybko wszedł w nową, bardzo intensywną relację. Koterski związał się z aktorką Dagmarą Bryzek, a para nie ukrywała swojej czułości. Brylowali razem zarówno na ściankach podczas branżowych imprez jak i w mediach społecznościowych. Romans jednak nie potrwał zbyt długo, a aktor wrócił do matki swojego dziecka.

Misiek Koterki nie mieszka z Marcelą Leszczak?

Od tamtej pory Misiek Koterski i Marcela Leszczak znów są w sobie szaleńczo zakochani i podkreślają siłę swojego uczucia. Była uczestniczka „Top Model” przyznała nawet w jednym z wywiadów, jak poradziła sobie z wybaczeniem aktorowi. Teraz do mediów trafiły plotki, że para nie mieszka razem. Jak się jednak okazuje, to nie jest kolejny kryzys w ich relacji.

Misiek Koterski ostatnio spełnia się w roli blogera. W ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się trochę o związku z Leszczak. Mama Fryderyka podkreśliła, że rozłąka jest chwilowa. – Kiedy Michał szykuje się do roli, zamieszkujemy osobno, żeby miał przestrzeń do nauczenia się scenariusza, ale też wejścia całkowicie w tę postać – powiedziała. Dodała też, że jej partner na co dzień jest inny niż jego kreacja medialna. – Prywatnie jest wrażliwą, ciepłą i bardzo rodzinną osobą – podkreśliła. Była modelka zdradziła również, że ufa Koterskiemu. – Nie kontroluję go, bo wiem, że gdy pojawia się na planie z pięknymi kobietami, to część jego pracy – wyznała.

