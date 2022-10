Cichopek i Kurzajewski o swoim uczuciu w „PnŚ’’. Widzowie nie zostawili na nich suchej nitki

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają za sobą swój coming out. Kilka dni temu przy okazji 40. urodzin gwiazdy „M jak miłość” prezenterzy śniadaniówki przyznali, że są ze sobą w związku. Przestali się także kryć z uczuciem przed kamerami i wystąpili gościnnie w najnowszym wydaniu „Pytania na śniadanie”, łącząc się ze studiem z Izraela, gdzie obecnie przebywają. Widzowie byli zniesmaczeni ich występem.

Widzowie krytykują Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

W „Pytaniu na śniadanie” Ida Nowakowska połączyła się online z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim. Aktorka nie kryła radości.

Pozdrawiam was bardzo serdecznie z wyjątkowego miejsca. Jestem teraz na Ziemi Świętej, w Betlejem, na wspaniałej wycieczce z okazji moich 40. urodzin. Jest to wyjątkowy czas w moim życiu. Nie bez powodu też to miejsce zostało wybrane, bo jest to czas podsumowania, czas powrotu do przeszłości, zamknięcia pewnego rozdziału, a co najważniejsze otworzenia nowego rozdziału – powiedziała z entuzjazmem Katarzyna Cichopek.

Po chwili do ukochanej dołączył Maciej Kurzajewski, który zaczął mówić o miłości, którą obserwuje na ulicach miast, przy okazji nieco się wykręcając od odpowiedzi na temat uczucia do swojej koleżanki z pracy. Na koniec para dała sobie dyskretnego buziaka w policzek, co rozczuliło Idę Nowakowską. Zupełnie inne wrażenia z występu pary mieli widzowie i internauci. Na Facebooku nie zostawili suchej nitki na Katarzynie i Macieju.

TVP promuje zdrady, rozwody i miłości. Cóż za temat w tak religijnej i politycznej tv – napisała jedna z internautek.

Pewnie jest z siebie dumna, rozbiła jego małżeństwo i swoje. A najbardziej dzieci na tym ucierpią. Jak zwykle. Jest mi przykro i wcale się z tego ich związku nie cieszę – oceniła inna internautka.

Hipokryzja. Do Jerozolimy, nowy etap... Teraz jeszcze rozwód kościelny i ślub w białej sukience z welonem. Śmiechu warte – dodała inna.

Niektórzy widzowie życzyli jednak szczęścia zakochanej parze i zapewniali, że trzymają kciuki za miłość Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

