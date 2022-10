Czwarta żona Michała Wiśniewskiego skomentowała powiększenie się rodziny wokalisty

Michał Wiśniewski znany jest z burzliwego życia uczuciowego. Obecna żona wokalisty Pola Wiśniewska, jest piątą kobietą, której składał przysięgę małżeńską. Kilka dni temu lider Ich Troje pochwalił się, że spodziewa się kolejnego dziecka. Ostatnio para zdecydowała się odnowienie przysięgi małżeńskiej podczas 50. urodzin gwiazdora. Plotki o powiększeniu rodziny pojawiły się właśnie po tym wydarzeniu. Wówczas fani dopatrzyli się u wybranki Wiśniewskiego zaokrąglonego brzuszka. Oboje konsekwentnie zaprzeczali, jednak teraz na Instagramie pochwalili się radosną nowiną. Na zdjęciu udostępnionym przez Michała i Polę Wiśniewskich widzimy test ciążowy z pozytywnym wynikiem. W tle widoczny jest wspólny syn małżeństwa Falco Amadeusz, który trzyma w dłoni opakowanie od tekstu. „Oops! We Did It Again” – brzmi podpis (ang. Ups, znów to zrobiliśmy). W komentarzach posypały się gratulacje.

Dominika Tajner pogratulowała Michałowi Wiśniewskiemu

Do gratulacji dołączyła się też Dominika Tajner, poprzedniczka Poli Wiśniewskiej. Poinformowała o tym za pośrednictwem „Super Expressu”. – Już pogratulowałam Michałowi. Cieszę się, że jest szczęśliwy i życzę jemu oraz jego rodzinie wszystkiego najlepszego – podkreśliła Tajner.

Pociecha, która niedługo przyjdzie na świat, będzie drugim wspólnym dzieckiem Michała i Poli Wiśniewskich. Wokalista ma jeszcze czwórkę dzieci z poprzednich związków. Najstarszych – Fabienne i Xaviera matką jest Mandaryna. Córki Etienette i Viviennne są owocem małżeństwa z Anną Świątczak. Obecna żona gwiazdora także ma spore doświadczenie w macierzyństwie. Zanim wyszła za celebrytę, doczekała się czwórki dzieci w wieku: 19, 14, 10 i 8. W jednym z wywiadów Wiśniewski wyznał, że po przyjściu malucha na świat wspólnie będą wychować 10 dzieci. – Mówię w skrócie, ponieważ będzie to dla nas dziecko numer sześć, a tak naprawdę dziesięć na wychowaniu. My to jednak kochamy, tak się dobraliśmy – powiedział w rozmowie z redakcją „Co za tydzień”.

