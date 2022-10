Anna Wendzikowska pokazuje swój luksusowy apartament. Urządziła go klasycznie i stylowo

Anna Wendzikowska jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie utrzymuje stały kontakt z fanami. Dzięki temu mogą oni podziwiać jej wakacyjne wyjazdy, służbowe wyjścia czy po prostu „zwykłą” codzienność. Na jej profilu nie brakuje fotografii zrobionych w jej luksusowym apartamencie w Warszawie.

Anna Wendzikowska chętnie pokazuje swoje mieszkanie. Jak je urządziła?

Dziennikarka i jej córki, Kornelia oraz Antonina, mieszkają w dwupoziomowym apartamencie. Mogą się cieszyć przestronnymi i stylowo urządzonymi wnętrzami, do których prowadzi elegancki hol. Jest w klasycznych i stonowanych barwach, wśród których dominująca jest biel, ale nie brakuje też szarości oraz beży. Na podłodze są położone deski, a na ścianach wiszą obrazy. W przedpokoju stoi pianino. Nie jest to tylko element dekoracyjny - Anna Wendzikowska uczyła się grać jako dziecko, a teraz robi to jej starsza córka, Kornelia.

Na zdjęciach widać, że z holu można przejść do kuchni lub na drugi poziom mieszkania, wchodząc na schody. Kuchnia dziennikarki jest spójna z holem. Widać w niej białe szafki, marmurowe blaty oraz szare płytki. Eleganckie, klasyczne i zawsze modne wykończenie sprawia, że można grać i zmieniać wystrój dodatkami.

Przeglądając instagramowe zdjęcia Anny Wendzikowskiej, można zauważyć, że dziennikarka nieco bardziej zaszalała, urządzając pokój córek. W tym pomieszczeniu nie brakuje kolorów i licznych dodatków. W tym wypadku pewnie sporo do powiedzenia miały Antonina i Kornelia, co sama dziennikarka przyznała w jednym z wpisów:

Wszystko w sypialni dziewczynek było urządzone pod nie, prawie wszystko, bo zasłony skomentowały: szary jest taki nudny…

W salonie i sypialni natomiast znów pojawią się dobrze znane i najwyraźniej cenione przez dziennikarkę szarości, beże i odcienie bieli.

W galerii zdjęć możecie zobaczyć, jak prezentuje się mieszkanie Anny Wendzikowskiej.

