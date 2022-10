Edward Miszczak zacznie pracę w Polsacie od stycznia?

Od kiedy Edward Miszczak po niemal 25 latach ogłosił rozstanie z TVN'em w mediach nie brakuje domysłów, jak potoczy się jego dalsza droga zawodowa. Niemal od razu zaczęto podejrzewać, że Miszczak przeniesie się do Polsatu. Z informacji Wirtualnych Mediów wynika, że Edward Miszczak miałby od 2023 roku zastąpić Ninę Terentiew, która od 2007 roku sprawuje funkcję dyrektor programowej Polsatu. Według nieoficjalnych ustaleń caryca telewizji miałaby się pożegnać ze stacją podczas zaplanowanej na grudzień 2022 roku uroczystej gali 30-leci Telewizji Polsat.

Edward Miszczak zajmie miejsce Niny Terentiew?

Inny rozważany scenariusz zakłada, że Nina Terentiew pozostałaby w Polsacie, a Edward Miszczak objąłby inne stanowisko w strukturach stacji. Wówczas zwracano uwagę na zakaz konkurencji. Były pracownik TVN nie potwierdził tych rewelacji, ale zdradził, jak długo obowiązuje go wspomniany zakaz. – Ciągle jestem na zakazie konkurencji, czyli nie pracuję nigdzie - powiedział w rozmowie z redakcją Presserwis.

Wygląda jednak na to, że domysły mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jak dowiedział się serwis Press.pl, Miszczak ma dołączyć do Polsatu w styczniu 2023 roku. - W tej chwili wszystkie kluczowe decyzje programowe są wstrzymane, bo – jak to jest tłumaczone – nie wiadomo, kto będzie decydował po Nowym Roku - zdradził informator z branży. Nina Terentiew dalej miałaby pozostać w strukturach stacji. Poza obecnym stanowiskiem zasiada też w zarządzie Telewizji Polsat. Rzecznik prasowy i dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Grupy Polsat Plus Tomasz Matwiejczuk odmówił komentarza.

