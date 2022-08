Żarty z Macierewicza, łzy Rogalskiej i wpadka Rozenek-Majdan. TVN zaprezentował jesienną ramówkę

25 sierpnia grupa TVN Warner Bros. Discovery odsłoniła karty i zaprezentowała ramówkę na nadchodzące miesiące. – To historyczna chwila, bo mniej więcej za miesiąc TVN kończy 25 lat. Wchodzi w nowe ćwierćwiecze silniejszy, mocniejszy. Docieramy do 34 milionów widzów każdego dnia. Jest to coś niesamowitego – powiedziała Kasia Kieli, president&managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN.

Wpadka Rozenek-Majdan

Na konferencji prasowej pojawiło się mnóstwo gwiazd. Po raz pierwszy oficjalnie został zaprezentowany nowy duet prowadzących „Dzień dobry TVN” – Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński. W rozmowie z Marcinem Prokopem gospodarze śniadaniówki zdradzili m.in. jaki mają sposób na zdobycie sympatii widzów. Przy okazji „perfekcyjna pani domu” zaliczyła wpadkę. Prezenter poprosił parę o przywitanie się do kamery tak, jak zrobią to podczas swojego pierwszego wspólnego dyżuru w śniadaniówce.

– Dzień dobry Polsko, „Dzień dobry TVN”. Małgorzata Rozenek-Majdan – zaczął były dziennikarz „Faktów”. – I Krzysztof Skórzyński. Bardzo się cieszymy, że.. – kontynuowała celebrytka. – Chcemy z państwem wypić pierwszą kawę I już ci przerwałem, widzisz?! – wtrącił Krzysztof Skórzyński. – Ale już na żywo będzie lepiej! – zapewniła widzów Rozenek-Majdan.

Prokop żartuje z Macierewicza

W dalszej części konferencji ramówkowej nie zabrakło odniesień do polityki. Marcin Prokop prezentując serial „Mój agent” nawiązał do jednego z czołowych polityków PiS. – Wyjątkowo głównej roli nie gra Antoni Macierewicz — stwierdził a wypowiedź ta wywołała salwy śmiechu i brawa. – Takich braw Antoni w TVN nie dostał nigdy – ripostował gospodarz „Mam talent”.

Jesienna ramówka TVN. Rogalska wspomina Balickiego

Podczas prezentacji jesiennych nowości nie zabrakło wzruszających chwil. Marzena Rogalska przypomniała o śmierci związanego ze stacją Piotra Balickiego. 38-letni prezenter przegrał dramatyczną walkę z nowotworem. – Mam w uszach jego słowa: „boję się, że nie doczekam wakacji”. Doczekał i wydaje mi się, że bardzo czekał na to, co zrobiłeś. To było tak cudne, tak prawdziwe, taka cudna, ludzka twarz telewizji. I w takiej telewizji kocham pracować – powiedziała ze łzami w oczach Marzena Rogalska.

Nawiązała w ten sposób do gestu Marcina Prokopa, który podczas Sopot Top of the Top Festival poprosił publiczność, by oklaskami oddali hołd Piotrowi Balickiemu, który wówczas leżał w szpitalu i walczył o życie.

Ramówka jesień 2022 w stacji TVN

Wśród nowości pojawi się m.in. jedna z najnowszych produkcji Player Original „Herkules”. Serial opowiada o przygodach analityka Herkulesa Nowaka, który nie zdaje egzaminu wstępnego do szkoły policyjnej. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie zna policjantka Sylwia Mazur. W głównych rolach zobaczymy Rafała Maćkowiaka i Weronikę Książkiewicz. Serial będzie emitowany w każdy poniedziałek o godzinie 21:35 od 5 września.

Wtorkowe wieczory (emisja o godzinie 21:35) będą należeć do uczestników „Ślubu od pierwszego wejrzenia”, którzy zdecydowali się na udział w eksperymencie społecznym i ślub przed kamerami z całkowicie nieznajomą osobą. W 8. edycji programu do psycholożek Magdaleny Chorzewskiej i Karoliny Tuchalskiej-Siermińskiej dołączy nowy ekspert, również psycholog, Rafał Olszak.

Po raz 11. na antenie stacji TVN zagości program „Top Model”. Czy Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński oraz Marcin Tyszka znajdą nową gwiazdę na miarę Anji Rubik?

W każdy czwartek o 21:35 Magda Gessler zaprezentuje kolejne „Kuchenne rewolucje”. W jubileuszowym – 25. sezonie – restauratorka odwiedzi m.in. Barlinek, Chorzów i Puławy.

Świetna zabawa, zachwycające budowle i kreatywność, ograniczana jedynie przez wyobraźnię budowniczych. To wszystko wróci wraz z nowym sezonem „LEGO Masters”, który od 30 września będzie można oglądać w każdy piątek o godzinie 20. w stacji TVN.

W sobotnie wieczory będzie można obejrzeć 14 już edycję „Mam talent”. Najciekawsze polskie talenty oceniać będą znani i lubiani jurorzy: Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińska oraz Jan Kliment.

Na zakończenie tygodnia stacja TVN proponuje kulinarne zmagania uczestników „MasterChefa”, których popisowe dania będą oceniać Magda Gessler, Anna Starmach i Michel Moran. Emisja jednego z najbardziej popularnych konkursów dla kucharzy amatorów w każdą niedzielę o godzinie 20. A o 21:35 widzowie będą mogli zobaczyć m.in. Magdalenę Różczkę, Cezarego Pazurę i Annę Dereszowską w drugim sezonie serialu „Tajemnica zawodowa”.

W jesiennej ramówce stacji TVN swoje miejsce znalazły również kontynuacje innych flagowych programów stacji m.in. „Dzień dobry TVN”, „Milionerzy”, „Co z tydzień”, „Kuba Wojewódzki” oraz „Na Wspólnej”.

