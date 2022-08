23-letnia kochanka Gerarda Pique tańczy w samej bieliźnie do piosenki Shakiry

Na początku czerwca hiszpańska gazeta „El Periodico” podała, że Shakira przyłapała Gerarda Pique, piłkarza Barcelony, na zdradzie. Na jaw wyszło także, że sportowiec nie mieszka w domu, a przeniósł się do swojego apartamentu w Barcelonie. Sytuacja miała trwać kilka tygodni, a po doniesieniach medialnych była para zupełnie przestała się ukrywać ze swoją rodzinną sytuacją. Od tamtej pory Shakirę widujemy głównie w towarzystwie synów, a piłkarza z młodą blondynką. Spekulacje kim jest, trwają od kilku miesięcy. Nową sympatią sportowca ma być młoda studentka. „To młodsza dziewczyna, po dwudziestce. Studiuje i pracuje jako hostessa. Pojawienie się jej w życiu Gerarda doprowadziło do tego, że Shakira i Pique są teraz w separacji” – czytaliśmy w „El Periodico”. Dziewczyna i 12 lat starszy piłkarz mieli poznać się w biurze należącej do sportowca firmy produkcyjnej Kosmos.

Kochanka Gerarda Pique tańczy do piosenki Shakiry

Następnie do sieci trafiły doniesienia, że podczas festiwalu Summerfest Cerdanya w Katalonii Gerard Pique i jego nowa sympatia Clara Chia Marti zupełnie nie kryli się ze swoim uczuciem. Para została przyłapana na przytulaniu się i namiętnym całowaniu w miejscu publicznym, jakim było wydarzenie. Dociekliwi internauci w końcu dotarli do tożsamości dziewczyny, mimo że wcześniej wszystkie jej media społecznościowe zostały dokładnie wyczyszczone. Po poznaniu jej nazwiska na Instagramie powstało przynajmniej kilka kont, które podszywają się pod studentkę. Do jednego z nagrań, na którym 23-latka wije się w samej bieliźnie, ktoś dołożył przebój Shakiry. W komentarzach od razu pojawiła się masa negatywnych ocen, nazywających post prowokacją. Zanim ustalono, że to fałszywe konto, udostępniono go 60 tysięcy razy.

