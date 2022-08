Nie tylko „Kolejne 365 dni”. Co nowego w weekend na Netflix?

„Kolejne 365 dni”



Związek Laury i Massimo wisi na włosku. Para stara się przezwyciężyć problemy z zaufaniem i nieustępliwym Nacho, który próbuje ich rozdzielić.



„The Assistant”

Absolwentka koledżu otrzymuje wymarzoną pracę przy produkcji filmów. Postępując zgodnie z zasadami, staje się coraz bardziej świadoma wszelkich nadużyć i podejrzanych zachowań.



„He-Man i władcy wszechświata”

Książę Adam z planety Eternia odkrywa potęgę Posępnego Czerepu, dzięki której zmienia się w He-Mana, Władcę Wszechświata.



„Fullmetal Alchemist: The Revenge of scar”

W tej kontynuacji pierwszego filmu bracia Elric spotykają najtrudniejszego z dotychczasowych przeciwników – seryjnego mordercę z wielką blizną na czole.



„Magicy makijażu”, sezon 4.

W tym konkursie wizażyści-amatorzy mierzą się ze sobą w wielobarwnych wyzwaniach, aby zyskać jedyną w swoim rodzaju szansę na karierę w branży kosmetycznej.



„W głowie kota”

Wciągający i uroczy dokument, w którym eksperci od kotów opowiadają o sekretach i niesamowitych możliwościach tych zwierząt.



„Royalteen”

Nastolatka nawiązuje romans z księciem, jednocześnie próbując utrzymać w tajemnicy swoją pełną skandali przeszłość.



„Kleo”

Po upadku muru berlińskiego zwolniona z więzienia była agentka wywiadu i zabójczyni zaczyna się mścić na ludziach, którzy zawiązali spisek, by ją wydać.



„Ogień i żar”

Kiedy tropy w sprawie morderstwa jego brata doprowadzają Poncho do strażaków, dołącza do nich, aby kontynuować śledztwo, znaleźć romans, rodzinę… i seryjnego mordercę.



„Dwa życia”

W dzień zakończenia szkoły Natalie robi test ciążowy, a jej życie rozdziela się na dwa płynące równolegle. Które z nich okaże się lepsze?



„Midsummer Madness”

Podczas obchodów święta przesilenia letniego na łotwie grupa ludzi z całego świata przeżywa różne perypetie związane z miłością, pieniędzmi i przyjaźnią.



„The Walking Dead”, sezon 11.

Oficer policji Rick Grimes przewodzi grupie ocalałych w świecie opanowanym przez zombi.



„Adult Under. Construction”

Psychologowie rozmawiają o wchodzeniu w dorosłość, a także omawiają rozwój mózgu i zachowanie nastolatków.



„Alma”

Alma traci pamięć w dziwnym wypadku, w którym ginie większość jej kolegów z klasy. Teraz próbuje zrozumieć, co się wtedy stało i odzyskać swą osobowość.



„Echa”

Bliźniaczki Leni i Gina od lat potajemnie zamieniały się miejscami. Kiedy jedna znika bez śladu, życie obu zmienia się w chaos.

