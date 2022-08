Nie żyje Olivia Newton-John. Miała 73 lata

W poniedziałek 8 sierpnia John Easterling poinformował o śmierci Olivii Newton-John. „Zmarła dziś rano na swoim ranczu w południowej Kalifornii. Była otoczona przez rodzinę i przyjaciół. Prosimy wszystkich o uszanowanie prywatności rodziny w tym bardzo trudnym czasie” – napisał mąż aktorki. W dalszej części oświadczenia John Easterling podkreślił, że „Olivia od ponad 30 lat jest symbolem triumfów i nadziei" i dodał, że walczyła z rakiem piersi.

Olivia Newton-John nie żyje. Aktorka miała 73 lata

W 2020 roku Olivia Newton-John opowiedziała o momencie, w którym usłyszała diagnozę. – Od razu wiedziałam, że coś jest nie tak. Miałam mammografię, potem biopsję igłową i nic nie wyszło – mówiła. Jak zaznaczyła, uparła się jednak, aby wykonano jej biopsję chirurgiczną. Wyniki tego zabiegu dały rozpoznanie raka piersi. – Nie mówię tego, aby straszyć kobiety, ale czasami po prostu trzeba zaufać swojej intuicji. Wszystko to było przytłaczające. To uczucie lęku, przerażenia. Podjęłam jednak decyzję, że wszystko będzie dobrze – kontynuowała.

Olivia Newton-John była piosenkarką, autorką tekstów oraz aktorką. Ogromną popularność przyniosła jej rola w musicalu „Grease”, w którym pojawiła się obok Johna Travolty, a hity „If Not for You”, „Let Me Be There”, „Have You Never Been Mellow” pokochali fani na całym świecie.

