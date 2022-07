Nie żyje Nina z „Sanatorium miłości”. Ekipa programu przekazała smutną wiadomość

Informacja o śmierci Niny Busk pojawiła się w sobotę wieczorem. „Ogromnie smutna wiadomość. Odeszła od nas Nina Busk, uczestniczka 1. edycji Sanatorium Miłości. Zapamiętamy na zawsze jej płomienne serce, radość, energię i pasję do życia, którymi dzieliła się z innymi. Rodzinie Niny składamy szczere wyrazy współczucia” – napisano w poście na oficjalnym profilu programu.

Media opisują Ninę Busk jako jedną z najbarwniejszych bohaterek programu.

Pierwsza edycja „Sanatorium miłości” była pokazywana w TVP1 od stycznia do marca 2019 roku. „W każdej edycji do sanatorium przyjeżdża dwanaście samotnych, pochodzących z różnych zakątków Polski osób. Sześć kobiet i sześciu mężczyzn połączy pobyt w malowniczo położonym miejscu: w pierwszych dwóch edycjach był to Ustroń, w kolejnych dwóch – Polanica” – czytamy w opisie programu, który prowadzi Marta Manowska.

