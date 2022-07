Monika Richardson opowiedziała o uzależnieniach i nowym partnerze. Udzieliła wywiadu Żurnaliście

Żurnalista to dziennikarz, który zdobył ogromną popularność dzięki wywiadom, przeprowadzanym z największymi polskimi gwiazdami. Od początku jego działalności, nie ujawniał swoich danych, nie pokazywał też swojej twarzy. Jakiś czas temu pojawiły się opinie, że mężczyzna wybrał taką drogę, aby uniknąć odpowiedzialności. Portal Pudelek dotarł do informacji, z których wynika, że Żurnalista ma setki tysięcy złotych długów. Miał między innymi nie wypłacać wynagrodzenia swoim byłym pracownikom czy zniknąć po pobraniu środków od reklamodawców. Według Pudelka Żurnalista ma też problemy m.in. z Pocztą Polską, która domaga się od niego ponad 200 tys. złotych.

Monika Richardson udzieliła wywiadu Żurnaliście

Mimo tych kontrowersji dla wielu gwiazd nie są one przeszkodą, by udzielać wywiadów Żurnaliście. Do tego grona dołączyła Monika Richardson. Gwiazda pojawiła się w podcaście wspomnianego mężczyzny i opowiedziała trochę o sobie m.in. o trudnym dzieciństwie i uzależnieniach. – Ja mam w ogóle tendencję do uzależnień. Można by powiedzieć, że to w rodzinie jest. Muszę bardzo uważać – szczerze powiedziała podczas nagrania. Wyznała też, że w walce z ewentualnym uzależnieniem sprawdza się jej obecny partner Konrad Wojterkowski.

– Teraz mam szczęście być z facetem, który jest bardzo na to czujny – podkreśliła. Monika Richardson wyznała też, że uważa się za osobę wyjątkowo inteligentną. – Mówi, że mi się osobowość „odkleja” po alkoholu, robię się strasznie wredna. Ja jestem – jak już zauważyłeś – inteligentna na własne nieszczęście i mam taką inteligentną złośliwość. Jestem w stanie złapać twój największy sekret i precyzyjnie wbić ci szpilę. Po alkoholu to się wyostrza – śmiało podkreśliła swoją wyjątkowość.

