R. Kelly trafi na 30 lat więzienia. Muzyk skazany za przestępstwa seksualne

R. Kelly był jedną z największych gwiazd R&B lat 90. „I Believe I Can Fly”, „Ignition” czy „Bump n' Grind” przez lata plasowały sie w czołówkach list przebojów w wielu krajach. W 2008 roku piosenkarz stanął przed sądem z powodu nagrania, na którym oddawał mocz na 14-latkę, a później uprawiał z nią seks. Wówczas uniknął kary, ponieważ wspólnie z ofiarą twierdził, iż to nie oni znajdują się na filmie.

Artysta od kilku lat przebywał w więzieniu, oczekując na proces, a sprawy dotyczyły przestępstw popełnianych w Illinois, Minnesocie czy Nowym Jorku. Trzy razy odmówiono mu zwolnienia za kaucją, a sędzia z Brooklynu poinformował, że istnieje duże ryzyko „przekupienia i wpływania na świadków”.

W mowie wstępnej asystentka prokuratora Maria Melendez nazwała R.Kelly'ego drapieżnikiem, który najpierw kusił swoje ofiary prezentami i zaproszeniami, następnie kontrolował je fizycznie, seksualnie i psychicznie. Gdy chciały odejść, szantażował je, mówiąc, że upubliczni taśmy filmowe, na których uprawiają seks. Z kolei prawniczka muzyka zapewniała, że domniemane ofiary są tak naprawdę „pokrzywdzonymi fankami”, które zgadzały się na seks. – Nie zwerbował ich. Były fankami. Same przyszły do pana Kelly'ego – powiedziała Nicole Blank Becker, dodając, że tak naprawdę to muzyk jest ofiarą oskarżających go kobiet.



