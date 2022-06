ShEO Awards 2022. Wprost uhonorowało kobiety. Kto otrzymał statuetkę?

We wtorkowy wieczór 21 czerwca „Wprost” po raz kolejny uhonorował kobiety, które w swojej dziedzinie są liderkami. Gala ShEO odbyła się w Renaissance Warsaw Airport Hotel, należącego do Polskiego Holdingu Hotelowego. Otrzymanie nagrody ShEO to podsumowanie osiągnięć naszych zwyciężczyń. W tym roku przyznaliśmy 17 statuetek.

Sheo Awards uhonorowano najwybitniejsze przedstawicielki świata kultury, biznesu, sportu, nauki oraz działaczki społeczne. Dodatkowo w tym roku kapituła konkursu postanowiła wręczyć Nagrodę Specjalną, by wyróżnić kobiety, które szczególnie w czasie toczącej się w Ukrainie wojny, swoją postawą zademonstrowały, jak ważna jest wolność i demokracja. W imieniu nagrodzonej Ołeny Zełenskiej z rąk Katarzyny Gintrowskiej, Prezes Zarządu PMPG Polskie Media S.A., wyróżnienie odebrał chargé d’affaires Ambasady Ukrainy w Polsce, Oleh Kuts. Pierwsza Dama w specjalnym nagraniu podziękowała za nagrodę, zwracając uwagę na rolę kobiet w owładniętej wojną Ukrainie.

Aktywistką roku jednogłośnie została okrzyknięta Natalia Panczenko z inicjatywy społecznej Euromajdan-Warszawa – Po rosyjskim ataku na Ukrainę – stała się jednym głosów Ukraińców w Polsce, choć przecież już wcześniej angażowała się w budowanie mostu między Polakami a Ukraińcami.

Wolontariuszka Roku – Joanna Niewczas koordynatorka punktu pomocy na Torwarze – początki działań wolontariuszy stołecznego punktu pomocy uchodźcom na Torwarze były trudne. To na ochotnikach spoczywała ogromna odpowiedzialność, a ona nie poddała się, łącząc pomoc ze swoim codziennym życiem.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczyciło wiele gwiazd m.in. Monika Richardson, która wręczyła nagrodę w kategorii Kreatywna w start-upie.

Tegoroczna gala ShEO upłynęła pod znakiem Ukrainy i tego, co tam się dzieje. Nie tylko ze względu na nagrodę dla pierwszej damy Ołeny Zełenskiej, ale także pod znakiem wszystkich odważnych kobiet, które pomagają instytucjonalnie, ale też prywatnie – powiedziała „Wprost”.

Statuetka Lider Medycyny powędrowała do prof. dr hab. n. med. Iwony Hus – osoby niezwykle zaangażowanej w codzienną walkę o zdrowie pacjentów, jak również o dostęp dla nich do najlepszych i najskuteczniejszych terapii. Jest niekwestionowanym autorytetem i ekspertem w swojej dziedzinie.

Liderką Ruchu Społecznego została Elżbieta Kozik prezes Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Dzięki niej Polskie Amazonki stały się liderkami i obrończyniami praw wszystkich osób chorych onkologicznie.

Nagrodę w kategorii Liderka Organizacji Pacjentek otrzymała Anna Kupiecka prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej. Wręczyła ją Małgorzata Rozenek-Majdan.

Jako prezes fundacji, która zajmuje się problematyką leczenia niepłodności, niezwykle doceniam i jestem wdzięczna takim osobom, jak laureatka nagrody Liderka Organizacji Pacjentek. Podziwiam osoby, które nagle zaskakiwane są strasznymi diagnozami i potrafią w tego typu organizacjach odnaleźć pocieszenie – powiedziała dla „Wprost”.

Agnieszka Liszkowska-Hała otrzymała statuetkę w kategorii Działaczka Społeczna w kategorii zdrowie. Zwyciężczyni jest ambasadorką kampanii „Porozmawiajmy szczerze o otyłości”, w której daje z siebie 100 proc. siebie, by szerzyć wiedzę na temat otyłości jako choroby, która można i należy leczyć.

Liderem Biznesu jednogłośnie została okrzyknięta Iwona Duda prezes zarządu PKO BP. Z rynkiem finansowym jest związana od ponad 20 lat.

W zarządach spółek niewiele kobiet piastuje te najwyższe stanowiska. Do niedawna byłam jedyną prezeską banku komercyjnego, w tej chwili jest nas dwie, czyli troszkę się to zmienia, ale to też pokazuje, jak jeszcze wiele jest przed nami, jak trzeba przebijać ten szklany sufit po to, żeby kobiet było coraz więcej w zarządach – powiedziała.

Najbardziej Kreatywna w start-upie okazała się Agnieszka Hyży. Mimo że jest prezenterką telewizyjną od 15 lat, to postanowiła spróbować swoich sił w biznesie. I udało się jej osiągnąć ogromny sukces. Jest pomysłodawczynią platformy Wedding Show, ale też dyrektorką kreatywną największego portalu ślubnego w Europie, czyli wedding.pl. Jest CEO & Director of Public Relations How2, pierwszej w Polsce platformy z interaktywnymi ebook’ami. Dla różnych marek, wraz ze swoim teamem AH! Story, tworzy strategie i plany marketingowe oraz komunikacyjne.

Bardzo chciałabym i życzę sobie tego, żeby moja córka żyła w takim świecie, że będzie miała poczucie, że ona ma prawo i biznes i wszelkie rozwojowe możliwości są dla niej dostępne – powiedziała redakcji „Wprost”.

Mistrzynią sportu nie mógł zostać nikt jak Iga Świątek. Wygrana w finale wielkoszlemowego turnieju French Open dała jej 35. zwycięstwo z rzędu. Tym samym 21-letnia Polka wyrównała rekord Venus Williams, którego nikt nie mógł osiągnąć od 22 lat.

Statuetkę w kategorii Gwiazda mediów i opinii otrzymała do Barbary Włodarczyk, dokumentalistki, scenarzystki, a przede wszystkim reporterki z krwi i kości. Nie boi się krytykować Putina w centrum Moskwy, ani Miedwiediewa w jego rodzinnym Mansurowie pod Kurskiem. Dzisiaj nie ma drugiej kobiety w polskich mediach, która z tak wielką wiedzą i uczciwością potrafi opowiadać o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.

Kapituła konkursu przyznała też dwie nagrody związane z kulturą. Statuetkę Promotorki kultury otrzymała Kayah. Doceniono nie tylko jej karierę, ale także wkład w polski przemysł muzyczny. Bez niej nie byłoby pierwszej w Polsce firmy w branży muzycznej pracującej w modelu 360 stopni, czyli zajmującej się artystami na wszystkich poziomach ich działalności.

Ikoną kultury jednogłośnie została okrzyknięta Urszula Dudziak. Królowa polskiego jazzu, ale i prawdziwa królowa życia. Gwiazda światowego formatu i nasza duma narodowa.

Nie zabrakło też nagród związanych ze społeczeństwem.

Lokalna bohaterka – Agata Kozyr Prezes Zarządu Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. To dzięki niej w marcu ubiegłego roku w Pogorzelicach ruszyła budowa pierwszego w powiecie lęborskim hospicjum stacjonarnego. Jak lwica walczyła o to, by zebrać środki potrzebne do budowy placówki, a tym samym – do zapewnienia ciężko chorym właściwej opieki.

Działaczka na rzecz ekologii – Zofia Zochniak. Tworzy butiki cyrkularne, których głównym zadaniem jest budowanie wartości ubrań z drugiego obiegu, przy jednoczesnym dbaniu o to, by Polska przestała być tekstylnym śmietnikiem Europy. W 2017 roku współtworzyła portal UbraniaDoOddania.pl, dzięki któremu niepotrzebne ubrania zamieniane są na darowizny finansowe, które trafiają do NGO’sów.

Ikona Designu – Anna Czub. Jest liderką, innowatorką i dyrektor generalną firmy Galerie Venis, która od 25 lat wiedzie prym w świecie aranżacji wnętrz. – Najbardziej w swojej pracy lubię to, że za każdym razem mogę stworzyć coś nowego. I to jest coś niesamowitego przy tworzeniu wnętrza, że właściwie możemy pokierować to wnętrze w każdym kierunku – zdradziła Wprost.

Influencerka Roku jednogłośnie została okrzyknięta Janina Bąk. Zwyciężczyni w tej kategorii jest autorką bloga Janina Daily. Jest statystyczką i uczy ludzi, że z badaniami naukowymi można i należy się zaprzyjaźnić. Sama siebie nazywa „wirtuozem statystyki i metodologii badań”, a „swoją” statystykę wykorzystuje do tego, by mówić o najważniejszych społecznych kwestiach.

