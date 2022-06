Quebonafide zdradził swoje plany na przyszłość. „Koncertów bym się nie spodziewał”

Niedługo po wydaniu albumu „Romantic Psycho”, Quebnafide podzielił się utworem „Refren trochę jak Lana Del Rey”. Zaś w mediach społecznościowych opublikował oświadczenie, w którym opisał swoje plany na przyszłość. „Nie chcę składać deklaracji, że to być może jeden z ostatnich singli Quebonafide, ponieważ zeszłe 24 miesiące spędziłem głównie na spotykaniu się z zagranicznymi artystami oraz producentami i robieniu muzyki, więc całkiem sporo się tego uzbierało” – zaznaczył raper.

Quebonafide stwierdził, że w te chwili nie ma pomysłu na to, w jakiej formie opublikuje nagrane już utwory, ale najprawdopodobniej będzie to forma „luźna i nieco niechlujna”. Raper poinformował też, że sprzedał część swoich udziałów w QueQuality, które trafiły w ręce jego menedżera Dawida Szynola. „Jeżeli chodzi o dalsze ruchy Quebonafide – nie mam w planach niczego związanego z muzyką jako ta postać, być może w przyszłości się to zmieni” – napisał.

Quebonafide chce zająć się studiami i zdrową żywnością

Raper w najbliższym czasie zmierza skupić się na rzeczach dość odległych od muzyki. „Trasa koncertowa, którą zagraliśmy faktycznie była ostatnią trasą koncertową. Nie jest moim definitywnym pożegnaniem ze sceną ponieważ planuję dalej – hobbystycznie uprawiać performance i w tej sferze mam jeszcze kilka marzeń. Koncertów jako Quebonafide – poza kilkoma letnimi oraz finałowym, póki co dalej ukrytym w naszej rozpisce raczej bym się nie spodziewał” – przekazał.

„Tak jak pisałem wcześniej: od września zamierzam rozpocząć studia medyczne, poświęcić się pracy naukowej, produkcji zdrowej żywności oraz konceptowi MISS TI 蒂小姐, graniu na pianinie i przede wszystkim sklejeniu całego tego konglomeratu pozycji w całość. Mam nadzieję, że długość tego komunikatu Was nie przeraziła, bo mam wrażenie, że to jeszcze nie jest wszystko. Dziękuje Wam bardzo. Quebo” – podsumował.

Czytaj też:

„Siedzę w chacie, robię kasę na herbacie”. Quebonafide ze swoim produktem w Lidlu