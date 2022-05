Polsat SuperHit Festiwal 2022. Poruszające słowa o wojnie na Ukrainie. „Żadna dama nie będzie walczyć sama”

W Sopocie trwa Polsat SuperHit Festiwal 2022. W sobotę 22 maja w Operze Leśnej w Sopocie publiczność miała okazję wysłuchać jednej z największych gwiazd polskiej muzyki alternatywnej - Ralpha Kamińskiego. Sopocka publiczność wysłuchała także występów gwiazd w ramach koncertu Radiowy Przebój Roku.

Polsat SuperHit Festiwal 2022 a wojna na Ukrainie

W trakcie festiwalu nie zabrakło ukłonu w stronę naszych wschodnich sąsiadów. Zanim na scenę wyszły Kayah i Viki Gabor, lektor wspomniał o bohaterskiej postawie Polakom, którzy od wielu tygodni bezinteresownie pomagają uchodźcom z ukrainy. - Bo żadna dama nie będzie tańczyć sama. Ani walczyć! - śpiewała Kayah.

Nawiązań do inwazji Rosji na Ukrainę nie zabrakło także pierwszego dnia muzycznej imprezy Polsatu. W piątek 21 maja stacja wyemitowała specjalne nagranie przygotowane przez muzyka z grupy Kozak System. Artyści mieli wystąpić wspólnie z zespołem Enej. Ukraiński wokalista opowiadał o tym, jak ważna dla jego rodaków jest pomoc udzielana przez Polaków. Po chwili w Operze Leśnej wybrzmiały dźwięki utworu Brat za brata, który bezpośrednio nawiązuje do sytuacji na Ukrainie. - To nasze wspólna rzecz - wolna Ukraina jest. Brat za bratem murem stoi - usłyszeli widzowie.

— Pozdrawiam walczącą Ukrainę, wszystkich tych chłopców, którzy, zamiast jeździć kabrioletem i podrywać panienki, muszą teraz być w polu i walczyć o wolność swojego kraju – powiedział Maciej Maleńczuk, zanim zaczął swój występ.

Zaledwie kilka minut później na profilach telewizji Polsat w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo antyukraińskich komentarzy. Większość z nich była pisana w podobnym stylu, co może świadczyć o tym, że była to specjalnie zorganizowana akcja przez rosyjską propagandę.

