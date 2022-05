Nowy odcinek serialu „Barwy szczęścia”. Bożena napada na Karolinę

Co dziś w „Barwach szczęścia”? Serial przyniesie nowe emocje widzom – sprawdźcie, co was czeka w 2634. epizodzie popularnej produkcji.

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie. Co w 2634. odcinku serialu „Barwy szczęścia”? Kajtek noc spędza u Darka, załamany po rozstaniu z ukochaną, podczas gdy Madzia próbuje pocieszyć Oliwkę. A gdy o wybrykach syna dowiaduje się Sabina, od razu staje po stronie jego dziewczyny. Stańscy są w szoku po tym, jak Rafał został nagle zatrzymany w związku z porwaniem Tadzia. Zdesperowana Bożena, by odzyskać syna, napada w hotelu na Karolinę przekonana, że była wspólniczką bandyty. Michalina wciąż sprzecza się z Witkiem oraz z matką - o swój ewentualny występ w serialu i wyjazd do Wrocławia. „Barwy szczęścia” – emisja serialu Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20.10. Czytaj też:

