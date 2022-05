Skandal na Eurowizji 2022. Doszło do molestowania, do sprawy odnieśli się organizatorzy

O skandalu pisze „Daily Mail” i „Corriere Della Sera”. Jak donoszą oba te dzienniki, do molestowania miało dojść podczas tzw. Turkusowego Dywanu. Do organizacji Non Una Di Meno (Ani jednej więcej) zgłosiły się wolontariuszki, które twierdzą, że tancerze biorący udział w Eurowizji 2022 przekroczyli ich cielesne granice.

Do molestowania miało dojść podczas imprezy poprzedzającej półfinały, czyli tzw. Turkusowy Dywan. Wolontariuszki przekazały, że tancerze pozwolili sobie na zbyt dużo. – Czułam się skrzywdzona. Byłam tam jako wolontariuszka pomagająca delegacjom, a oni obłapiali nas. Nieustannie przytulali i dotykali nas. Jeden z mężczyzn położył mi rękę na biodrze i próbował mnie pocałować. Udało mi się odsunąć, ale wtedy kolejna osoba próbowała zrobić to samo – powiedziała jedna z wolontariuszek. Jak podkreślają media, sprawcy mieli nadużywać alkoholu. Jedna z wolontariuszek ostro oceniła wieczór. – To, co miało być wspaniałym doświadczeniem, zamieniło się w wieczór dotykania i molestowania – wyznała.

Kobiety nie udały się z tym na policję, zostały przy zgłoszeniu do stowarzyszenia. - Ci tancerze za dużo wypili i zaczęli obłapiać dziewczyny. Jeden dotykał moich pośladków. Nie poszliśmy z tym na policję, bo nie chcieliśmy sprawiać problemów – powiedziała. Producentka włoskiej telewizji, która jest odpowiedzialna za transmisję z Eurowizji, przekazała, że zajmuje się sprawą. Natomiast „Daily Mail” dotarło do Rzecznika Eurowizji, który powiedział, że „rada miasta wszystkiemu zaprzeczyła” i „nic takiego się nie wydarzyło”.

Czytaj też:

