Nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość”. Marta budzi się w obcym mieszkaniu

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co w najnowszym odcinku?

Biały jest zmieszany nagłym pojawieniem się Anki i jej przeprosinami za swoje wcześniejsze zachowanie. Proponuje, by spotkali się następnego dnia. Julita nie jest zadowolona z przebiegu sytuacji. Natomiast Fabian nie chce kolejnych spotkań z polonistką Jolki, ale powoli kończą mu się wymówki. Martwi go, czy kolejne odmowy nie wpłyną negatywnie na stopnie jego córki. Pani Gabrysia tymczasem zwierza się z nawracającego bólu w nadgarstkach. Nie chce jednak podjąć się leczenia i domowymi sposobami stara się ulżyć sobie w cierpieniu. Natomiast Marta budzi się w obcym mieszkaniu. Nie pamięta, co wydarzyło się poprzedniego wieczoru. Tymczasem Kalina rozchorowuje się, ale mimo to za wszelką cenę chce jechać do Oskara na Mazury. Bardzo tęskni za ukochanym. Czy uda im się spotkać?

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

