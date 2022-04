Anna Grzebielska dla „Wprost”: Tworzenie obrazów po pracy było formą terapii

Aleksandra Krawczyk: Jak to się stało, że zajęłaś się sztuką?

Anna Grzebielska: Od zawsze wiedziałam, że moje życie związane będzie ze sztuką. Muzyka była tym nurtem, z którym wiązałam swoją przyszłość. Odkąd sięgam pamięcią, przez wiele lat była integralną częścią mnie. Życie jednak postanowiło napisać inny scenariusz, różne okoliczności doprowadziły do tego, że temat rozwoju artystycznego został uśpiony.

W bardzo młodym wieku zostałam mamą, podjęłam decyzję, że chcę skoncentrować się tylko na wychowywaniu syna, więc zawiesiłam rozwój i edukację, wróciłam do tego dopiero po kilku latach. Wyjechałam do Dublina i pracę zawodową zaczęłam po sześciu latach, kiedy uznałam, że moje dziecko jest na to gotowe.