„Milionerzy”. Skąd pochodzi miś Paddington?

W ostatnim odcinku popularnego teleturnieju „Milionerzy” Przemysław Zieliński z Gorzędzieja pod Tczewem walczył o główną wygraną. Po tym, jak bezbłędnie odpowiedział na pytanie za pół miliona złotych przyszedł czas na kolejne pytanie – o najwyższą stawkę. Uczestnik został zapytany skąd pochodzi miś Paddington. – Miś Paddington, którego państwo Brown znaleźli na dworcu kolejowym w Londynie, pochodzi z mrocznych zakątków: Peru, Meksyku, Rosji czy Indii? – zapytał Zielińśkiego Hubert Urbański. Pytanie okazało się jednak zbyt trudne. Uczestnik po dłuższej chwili namysłu zrezygnował z dalszej gry i został przy pewnej kwocie pół miliona złotych.

Skąd pochodzi miś Paddington?

Miś Paddington to postać z książki wydanej w 1958 roku. Została napisana przez Michaela Bonda, który zainspirował się maskotką kupioną dla żony. Pisarz zobaczył samotnego misia na półce w sklepie i zrobiło mu się żal zabawki. Postanowił zabrać go do domu. Opowieść doczekała się ekranizacji filmowej oraz serialu animowanego. Miś występuje w 14 książkach i filmach. Na ekranach kin film z misiem Paddingtonem ukazał się dwa razy – w 2004 i 2007 roku. Historia opowiada o przygodach misia, który z niewyjaśnionych przyczyn znajduje się na dworcu w Londynie. Pochodzi z Peru. Angielska rodzina Brownów po odnalezieniu go postanawia się nim zaopiekować. Miś otrzymał imię na cześć stacji, na której został znaleziony. Paddington jest miły i uczynny, często pomaga domownikom, a jego przygody zawsze dobrze się kończą.

Czytaj też:

Co czeka nas w kolejnym odcinku „Barw Szczęścia”? Mamy streszczenie fabuły