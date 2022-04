Co dziś w serialu „Pierwsza miłość”? Ewelina i Bartek są zaskoczeni wyrokiem sądu

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – odcinek 3412. – o czym będzie?

Ewelina i Bartek są zdziwieni tym, że sąd ogłasza wyrok już na pierwszej rozprawie. Postanowienie sądu jest dla nich wielkim szokiem. Dawid wydaje się być zadowolony z wysokości nałożonej na niego kary. Roman bardzo przeżywa wynik rozprawy i martwi się o dalszy los jedynej córki. Natomiast Filip stara się zwrócić na siebie uwagę Anki i bardzo angażuje się w swoją kampanię do samorządu studenckiego. Jego plan diametralnie różni się od jej ideałów. Kogo postulaty bardziej trafią do studentów? Rywalizacja trwa. Natomiast Darek nie ukrywa, że ma zamiar utrudniać Adamowi życie po wyjściu z więzienia. Adam oznajmia mu, że nie da się zastraszyć. Czy on i mała Ada mogą czuć się bezpieczni? Biały nadal tęskni za Anką. Julita zwierza się Olce ze swoich frustracji związanych z Kamilem.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

