Ojciec Joanny Opozdy trafił do szpitala. „Święta będę musiał spędzić w klinice”

Dariusz Opozda ojciec aktorki Joanny Opozdy trafił do szpitala. Mężczyzna opublikował zdjęcie z placówki, na którym widoczna jest jego twarz oraz szpitalna sala. W opisie jednak nie zdradził, z jakimi problemami zdrowotnymi się boryka. „No niestety te święta będę musiał spędzić w klinice” – napisał na Instagramie właściciel hotelu na Madagaskarze. Ojciec żony Antoniego Królikowskiego nie zapomniał jednak o życzeniach dla followersów. „Wam kochani życzę rodzinnych, zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych! Z Panem Bogiem” – dodał.

W komentarzach nie brakuje życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Wielu z obserwujących zadało pytanie o powód pobytu w placówce. Dariusz Opozda nie zdradził, jednak co mu dolega, ale podkreślił, że jego walka o powrót do zdrowia trwa już siedem miesięcy, a przed nim jeszcze „długa droga”.

Dariusz Opozda na swoim Instagramie relacjonuje skomplikowane leczenie nogi. To pokłosie urazu, którego doznał na Madagaskarze. Spadł z balkonu i to właśnie z powodu leczenia musiał wrócić do Polski. W ojczyźnie może liczyć na pełną pomoc medyczną. Swojego czasu apelował do Joanny, by aktorka zorganizowała dla niego lot.

Ojciec Joanny Opozdy stał się medialną postacią, kiedy matka aktorki nie mogła się dostać do ich rodzinnego domu w Busku-Zdroju. Kobieta udała się tam z mężem córki Antonim Królikowskim. Zdecydowali się wynająć ślusarza, żeby wejść na posesję, a w tym czasie Dariusz Opozda oddał do nich strzały. Joanna była wówczas w zaawansowanej ciąży.

