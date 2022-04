Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Czy operacja Eli się uda?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3407.?

Ela na stole operacyjnym – Igor odchodzi od zmysłów. Elżbieta odzyskuje przytomność i dowiaduje się, że dostanie nowe serce. Igor przeprasza ukochaną za nieudaną ceremonię ślubną – dokończą po przeszczepie. Ela zostaje zabrana na salę operacyjną. Igor, Julka i Ewa czekają w ogromnym napięciu. Czy operacja się uda? Marcin czeka na wyrok a pobita Marzena szuka ratunku u Igi! Michał musi znowu wesprzeć Marcina – przyjaciel ma się dziś dowiedzieć, czy jest ojcem. Wszyscy zainteresowani spotykają się w barze Ziębów – wyniki testów są dla Marcina jednoznaczne… Tymczasem do Igi przychodzi Marzena – mąż znowu ją zaatakował. Przybysz uparcie namawia kobietę, żeby zerwała swój toksyczny związek. Jan dziś wyjeżdża – kto go pożegna: Antosia czy Weronika? Weronika – myśląc, że Antosia jest zakochana w Janie – nie chce jej powiedzieć o swoim romansie z przystojnym fotografem. Udaje przed córką, że jego dzisiejszy wyjazd do Kanady zupełnie jej nie interesuje. Ale Jan tak bardzo prosi ją o pożegnalne spotkanie. Co zrobi Roztocka?

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20:15 na antenie telewizji TVN.

