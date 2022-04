Nie żyje Jacek „Budyń” Szymkiewicz. Założyciel zespołu Pogodno

Jacek Budyń Szymkiewicz zmarł w nocy z 11 na 12 kwietnia. Informację o śmierci muzyka przekazała jego żona Anna. „Dzisiaj w nocy zmarł mój mąż Jacek Szymkiewicz. Chciałabym móc napisać, że to żart, że to nasze wygłupy, ale to jest ten, że to prawda. Nie mam więcej słów i nie wiem jak, i co. No bo jak bez niego” – napisała na Facebooku artysty. Muzyka na Facebooku pożegnał też duet, którego jak sam o sobie pisał „był połową”. „Do zobaczenia Przyjacielu” – czytamy we wpisie Babu Król. Do postu dołączono piosenkę grupy „Nomady”.

Jacek „Budyń” Szymkiewicz - kim był?

Jacek „Budyń” Szymkiewicz od 1996 roku był liderem i założycielem zespołu Pogodno, znanego z piosenek „Uśmiech się” czy „Pani w obuwniczym”, a także grupy Nowa Fala Polskiego Dansingu. Był też połową duetu Babu Król. Ostatnio wydał dwie solowe płyty „Kilof” i „Baset” oraz krążek „Ukryte do wiadomości” z zespołem Chango. Szymkiewicz był poetą, tekściarzem, multiinstrumentalistą, kompozytorem, performerem, twórcą muzyki do spektakli teatralnych i filmów. Napisał książkę „Grawer”.

Niecałą dobę przed śmiercią muzyk przekazał informację o nowym zespole Monofon, w którym miał śpiewać. Poza nim w skład grupy wchodzili: Michał „Dimon” Jastrzębski, Rafał Borycki, Michał Wójcik i Halszka Nabira. Szymkiewicz zapowiedział też wydanie płyty i singiel, który fani mieli niedługo usłyszeć. Nie wiadomo czy po śmierci artysty krążek zostanie wydany.

