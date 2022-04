Joanna Krupa chce adoptować dziecko z Ukrainy lub Polski

Joanna Krupa i jej rodzina aktywnie angażuje się w pomoc Ukraińcom, którzy zmuszeni byli opuścić swój kraj. Kilka dni po militarnym ataku Rosji na Ukrainę Douglas Nunes, mąż celebrytki, postanowił wybrać się na granicę polsko-ukraińską, by pomagać uchodźcom na miejscu. Krupa nie kryła dumy i wzruszenia postawą męża. „Mój mąż przemierzył kilka tysięcy mil do Polski by pomagać potrzebującym ludziom z Ukrainy. Jestem bardzo z dumna z Douglasa Nunesa wraz z naszą córeczką, że zdecydowałeś się być przedstawicielem naszej rodziny i brać czynny udział i wspierać potrzebujących” – napisała wówczas pod nagraniem z rodzinnego pożegnania. Małżeństwo zainicjowało akcję MIŚYOU, dzięki której maluchy z Ukrainy otrzymują zabawki i niezbędne środki higieniczne. W ubiegły weekend celebrytka razem ze swoją siostrą Martą także udały się do Przemyśla, by osobiście zaangażować się w pomoc Ukraińcom. Gwiazda opowiedziała o tym redakcji serwisu Pudelek i tak jak w wielu poprzednich rozmowach wspomniała o swoim marzeniu – dużej rodzinie. Jak zdradziła Krupa Douglas Nunes marzy, żeby zostać ojcem adopcyjnym. – Z mężem myślimy coraz bardziej, że może w przyszłości zdecydujemy się na adopcję. To jest bardzo mocny temat i wymaga dłuższej rozmowy. Myślimy, żeby adoptować dziecko z Ukrainy albo z Polski. Douglas zawsze chciał adoptować dziecko, jestem na to otwarta. Zobaczymy, co Bóg ma w planach. Coraz częściej rozmawiamy na ten temat – zdradziła modelka.

Joanna Krupa podkreśliła, że razem z partnerem podjęli już pewne kroki związane z procedurą. – Douglas pracuje teraz z fundacją domu dziecka i zacznie powolutku dowiadywać się, jak ten proces działa i ile czasu trwają niezbędne formalności. Miłość i serce powinny być dla każdego dziecka – powiedziała. W rozmowie Krupa nawiązała też do swojej córeczki. Jak podkreśliła – jest przekonana, że Asha-Leigh na pewno dogadałaby się z adoptowanym rodzeństwem. – Moja córeczka uwielbia inne dzieci i chętnie się z nimi bawi. Nawet jakbyśmy zaadoptowali trochę starsze dziecko, to na pewno bez trudu by się z nią lub nim pogodziła – powiedziała.

