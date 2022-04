Chris Rock przerywa milczenie. Skomentował spoliczkowanie przez Willa Smitha

Tegoroczną galę rozdania Oscarów skradł jeden incydent. Kiedy chwilę przed ogłoszeniem wyników w kategorii najlepszy dokument na scenie pojawił się Chris Rock zaczął od typowych dla siebie żartów. Komik zażartował z żony Willa Smitha Jady Pinkett Smith. Rock zwracając się do aktorki stwierdził, że nie może się doczekać „G.I. Jane 2”, nawiązując do ogolonej głowy aktorki. Wtedy Will Smith wyszedł na scenę i spoliczkował Rocka, po czym krzyczał z widowni, aby ten „nie żartował kur** z jego żony”. Jako pierwszy w tej sprawie głos zabrał Smith, który chwilę później odebrał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Artysta nie krył łez i tłumaczył swoje zachowanie. Następnie opublikował post na Instagramie odnosząc się do incydentu. W obszernym wpisie przeprosił Chrisa Rocka. „Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Przyzwyczaiłem się, że to, że ludzie żartują sobie z mojej osoby, jest częścią pracy. Żart o medycznej przypadłości Jady był jednak dla mnie nie do zniesienia i zareagowałem na niego emocjonalnie” – napisał. Główna zainteresowana także odniosła się do sprawy w mediach społecznościowych. Aktorka opublikowała prostą grafikę, na której widnieje napis: „To jest pora na uzdrowienie i po to tu jestem”. Tym samym gwiazda enigmatycznie skomentowała całe zajście, do którego doszło na 94. gali rozdania Oscarów.

O komentarz pokusili się też przedstawiciele Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Organizatorzy gali wręczenia Oscarów zdradzili szczegóły incydentu. – Chcielibyśmy uściślić, że pan Smith został poproszony o opuszczenie ceremonii, ale odmówił. Rozumiemy, że mogliśmy lepiej poradzić sobie z zaistniałą sytuacją – przekazali. Kilka dni temu Will Smith złożył nagłą rezygnację z Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Chris Rock przerywa milczenie

Teraz sprawę skomentował Chris Rock, który został publicznie zaatakowany przez aktora. Pierwszy raz od sytuacji zabrał głos. Komik podczas jednego ze swoich stand-upów zdradził, że na razie cały czas próbuje zrozumieć co się stało. – Wciąż analizuję to, co się wydarzyło. Poruszę ten temat, gdy będę gotowy. Będzie to i poważne, i śmieszne – powiedział w czasie występu.

