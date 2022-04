Co czeka nas w kolejnym odcinku „Barw Szczęścia”? Mamy streszczenie fabuły

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Jerzy niepokoi się o Małgorzatę w związku ze zmianą, która jest wyczuwalna w jej piersi i chce jak najszybciej zabrać żonę do lekarza. Józek powoli godzi się z faktem, że Gabrysia go nie kocha i by uciec od bolesnych wspomnień - postanawia na nowo wyjechać z Polski. Poza tym Sałatka proponuje Zosi, by kolejną noc spędziła z nim oraz Julcią. Niedzielska po zerwaniu z piłkarzem zatrzymuje się w hotelu Stańskich i jest na granicy załamania - co odbija się także na jej pracy. Beata donosi o jej złym stanie Darkowi. Tymczasem Ewa wraca do szkoły i do stęsknionego za nią Aleksa.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20.10.

Czytaj też:

Patryk Vega planuje film o Kamilu Durczoku. Padło zaskakujące porównanie