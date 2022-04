Joanna Opozda pozdrawia czyhających na nią paparazzi. Udostępniła wymowne zdjęcia

Joanna Opozda od czasu związku z Antonim Królikowskim musi liczyć się z ogromnym zainteresowaniem mediów. Paparazzi śledzą każdy jej krok, a wszystkie zdjęcia i posty udostępnione w sieci budzą wiele emocji.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się jeszcze przed narodzinami ich pierwszego dziecka Vintenta. Kiedy maluch pojawił się na świecie, jego rodzice mieli już mieszkać osobno. Mimo że żadne z małżonków nie skomentowało sprawy, to wymowne komentarze chwilę po narodzinach dziecka, a także osobne zdjęcia z małym Królikowskim nie pozostawiają złudzeń. Z doniesień medialnych wynika, że powodem problemów pary ma być niewierność aktora. Królikowski miał wdać się w romans z tajemniczą prawniczką Izabelą. Ostatnio do sprawy odniósł się także brat żony Antoniego Królikowskiego. Podczas rozmowy z jedną z redakcji Patryk Opozda nie unikał trudnego tematu, jakim jest rozstanie Joanny i Antoniego – jak się okazało – brak Joanny poruszał z Antonim temat niewierności. Jako pewnego rodzaju potwierdzenie końca związku można uznać ostatnich ruch Joanny, która usunęła ślubne zdjęcie z Antonim. Jednocześnie od czas porodu aktorka mocno ograniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych. Zdjęcia, które publikuje z synkiem pojawiają się tylko raz na jakiś czas, a na każdym z nich twarz maluszka jest zasłonięta emotikoną serca. Tym samym aktorka próbuje chronić swoją prywatność.

Joanna Opozda pozdrawia czyhających na nią paparazzi

Chronienie swojej prywatności przez Joannę Opozdę nie do końca się udaje. Paparazzi niemal nieustannie obserwują jej mieszkanie i fotografują każdy ruch. Tak też było w przypadku ostatniego wyjścia gwiazdy. Joanna udała się po zakupy, a chwilę później znalazła w sieci zdjęcia ze spaceru. Tym razem postanowiła odnieść się do sprawy. Fotografie, na których samotnie wraca do domu rozmawiając przez telefon udostępniła na swoim InstaStories. „O, dzięki za sesję. Następnym razem pomachajcie” – napisała Opozda. Chwilę później udostępniła zabawne fotografie Dustina Hoffmanna, który próbuje się ukryć przed fotografami i za znakiem drogowym. Dajcie mi szansę – podpisała.

