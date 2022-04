„Przez Atlantyk”. Ostra wymiana zdań pomiędzy Mają Hirsch i Renatą Kaczoruk. Modelka zalała się łzami

„Przez Atlantyk” to jeden z najnowszych formatów TVN. W programie sześciu uczestników płynie niewielkim jachtem żaglowym przez Atlantyk. Na ekranie widzowie mogą zobaczyć: Maję Hirsch, Natalię Przybysz, Renatę Kaczoruk, Antka Królikowskiego, Liroya i Zygmunta Miłoszewskiego. Większość z gwiazd nie ma doświadczenia w żeglowaniu, a poza dwoma mentorami, będą mogli liczyć tylko na siebie. Rejs potrwa kilka tygodni i zakończy się u wybrzeży Gwadelupy. Jednak, żeby dotrzeć do celu uczestnicy muszą stać się jedną ekipą, co okazuje się nie być łatwe. W każdym odcinku dochodzi do kontrowersji, a największym problemem jest brak miejsca i przestrzeni. W końcu gwiazdy pokonują Atlantyk niewielkim jachtem żaglowym. O tym, że ciasno może być także psychicznie w rozmowie z „Wprost” opowiedziała Maja Hirsch.

„Przez Atlantyk”. Ostra wymiana zdań pomiędzy Mają Hirsch i Renatą Kaczoruk

W ostatnim odcinku programu do ostrej wymiany zdań między uczestniczkami doszło właśnie z powodu braku miejsca. Na starcie rejsu Natalia Przybysz, Maja Hirsch i Renata Kaczoruk zajęły jedną, dwuosobową kajutę. Gwiazdy miały tam spać na zmianę, ponieważ jedna z nich zawsze musiała być na wachcie. Problem pojawił się kiedy Maja weszła o północy do pomieszczenia z latarką, żeby zabrać swoje rzeczy. To zachowanie wyjątkowo nie spodobało się byłej dziewczynie Kuby Wojewódzkiego. Aktorka, która poczuła się urażona zachowaniem modelki od tamtej pory spała w mesie, jednak po rozmowie z Antonim Królikowskim postanowiła poruszyć ten temat na forum. Renata twierdziła, że nie zabraniała korzystać koleżance z kajuty, ta miała jednak inne zdanie. – Reniu, jestem przytomną osobą. Dorosłą. Nie rób ze mnie idiotki – powiedziała Maja. Renata zareagowała bardzo emocjonalnie. – Ja jestem roztrzęsiona – podkreśliła Kaczoruk i poprosiła, by koleżanka dała jej rękę. Z tej propozycji Hirsch nie skorzystała. – Przepraszam, ale ja czuję zażenowanie – powiedziała. Modelka nie kryła łez przed kamerą i opowiedziała o swoich trudnych doświadczeniach z przeszłości. Zdradziła, że wiele razy była ofiarą przemocy emocjonalnej, fizycznej czy psychicznej. Na koniec jednak gwiazdy się pogodziły i doszły do porozumienia.

Czytaj też:

Pudelek opublikował zdjęcia Żurnalisty. „Winien jest blisko pół miliona i nadal pozostaje nieuchwytny”