Co w nowym odcinku serialu „Pierwsza miłość”? Michał odwiedza zaskoczoną Marysię

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” co czeka widzów w kolejnym odcinku?

Grażyna próbuje przekonać Marysię do zrozumienia jej decyzji w sprawie powrotu do Michała. Do Wadlewa tymczasem dotarły plotki na temat kontroli policji w firmie Dawida i jego zeznaniach w sprawie Eweliny. Tymczasem Ewelina dostaje zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami wsi. Obawia się nieprzyjemnej rozmowy. Może jednak liczyć na wsparcie ojca. Natomiast Dorota jest załamana problemami związanymi z karmieniem Tosi. Artur wspiera ją, jak tylko potrafi. Tymczasem Kinga wspomina wczesne lata synów, ich dorastanie i rozmyśla nad szybko upływającym czasem. Janek ma dla niej pewną propozycję. Natomiast Michał odwiedza zaskoczoną Marysię i Julkę. Zapewnia, że dużo pracował nad sobą i jest już lepszym człowiekiem. Czy można mu zaufać?

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

