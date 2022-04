Co czeka nas w kolejnym odcinku „Barw Szczęścia”? Malwina idzie na randkę z Hermanem

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Szczęśliwa Malwina idzie na randkę z Hermanem, a wybrana przez niego restauracja jest dla niej dużym zaskoczeniem. Tymczasem Emilka zdradza się w rozmowie z Małgorzatą i Jerzym, że jest o mamę zazdrosna. Józek szykuje się do ważnego meczu i nawet nie zauważa, że Gabrysia wcale nie podziela jego pasji do piłki, w przeciwieństwie do opiekunki Julci Zosi. Kasia, po akcji zatrzymania internetowych oszustów, wyznaje Izie Małek, jak bardzo niepokoi się, że Łukasz znów zaczął ryzykować w pracy. Obie kobiety postanawiają poważnie porozmawiać z Sadowskim.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20.10.

