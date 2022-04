Grammy 2022. Lady Gaga płacze po występie dla Tony'ego Bennetta

Lady Gaga i Tony Bennett otrzymali nagrodę w kategorii Najlepszy tradycyjny album wokalny na gali Grammy 2022. Muzyczny odpowiednik Oscara to nie lada wyróżnienie, ale to nie nagroda doprowadziła Lady Gagę do łez. Album, który wspólnie nagrała z muzykiem, to już drugi wspólny krążek. W 2015 roku duet nagrał jazzową płytę „Cheek to Cheek”, która została bardzo ciepło przyjęta. Podczas 64. gali rozdania nagród duet muzyczny kolejny raz został doceniony. „Love For Sale” Lady Gagi i Tony'ego Bennetta została uznana za Najlepszy tradycyjny album wokalny.

Lady Gaga płacze po występie dla Tony'ego Bennetta

Podczas gali Lady Gaga wykonała „Do I Love You” i „Love For Sale”, ale niestety Tony Bennett nie mógł jej towarzyszyć. Muzyk od kiedy wyjawił, że zmaga się z Alzheimerem zakończył swoją karierę. Swój ostatni występ także podzielił z Lady Gagą. Koncert zatytułowany „Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga” w Nowym Jorku odbył się w 2021 roku. Już wtedy artysta ledwie rozpoznawał występującą obok niego gwiazdę. Gaga, która tym razem wystąpiła samotnie, swój koncert zadedykowała Bennettowi. Na tę okazję piosenkarka wybrała spektakularną suknię w kolorze Tiffany blue z wielką kokardą na wysokości lędźwi. Kiedy Lady Gaga śpiewała, tle pojawiały się fragmenty nagrań wspólnych chwil z Bennettem, a na koniec wokalistka położyła sobie dłoń na ramieniu, w jaki zawsze robił to muzyk. Gwiazda nie kryła swoich emocji i rozpłakała się.

twitterCzytaj też:

Joanna Opozda usunęła ślubne zdjęcie z Antonim Królikowskim