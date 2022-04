„The Voice Kids 5”. Ruszają bitwy, na pierwszy ogień drużyna Dawida Kwiatkowskiego

Pierwsze bitwy uczestników piątej edycji „The Voice Kids” przed nami. W zeszłym tygodniu zakończył się etap castingów, a teraz o awans do kolejnej rundy śpiewające maluchy będą rywalizować w grupach. Uczestnicy podzieleni na sześć 3-osobowych zespołów zaprezentują znane polskie i zagraniczne piosenki. Na pierwszy ogień idzie drużyna Dawida Kwiatkowskiego. Trener będzie musiał pożegnać się z częścią swojej drużyny. Z każdej grupy trener wybierze jedną osobę, która przejdzie do sing off, czyli ostatniego etapu przed finałem.

Premierowy odcinek „The Voice Kids”

Na początku sobotniego odcinka na scenie zobaczymy i usłyszymy Dawida Kwiatkowskiego, który przetrze szlaki swoim podopiecznym. Wokalista zaśpiewa wielki przebój Bobby’ego McFerrina „Don't worry, be happy”. W roli chórków wystąpią wszystkie dzieciaki z drużyny Kwiatkowskiego.

Premierowy odcinek ukaże się na TVP 2 dopiero dzisiaj, w sobotę o godz. 20, ale już wiemy kto skradnie serce jurorów i prowadzących. Drużyna z trzech dziewczyn zdecydowanie zawłaszczy show. Hit Duncana Laurenca „Arcade” zaśpiewają Natalia Rabczuk, Alicja Górzyńska oraz Oktawia Mazur. Już teraz możemy zobaczyć fragment występu, który wzbudził ogromny zachwyt osób związanych z programem. – Dziewczyny, to było naprawdę wybitne. To było dojrzałe i profesjonalne. Gratulacje – powiedział po występie nastolatek jeden z jurorów Baron. – Jestem wgnieciona w fotel. Pokazałyście, że dzieciaki potrafią niesamowicie malować emocje – dodała Cleo. Jednak najbardziej zachwycony był Dawid Kwiatkowski, juror nie krył dumy. – Staram się nie mówić takich zdań w tym programie, ale to była jedna z najlepszych bitew przez pięć lat – powiedział trener.

